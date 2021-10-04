Таліби атакували осередок "Ісламської держави" після вибуху в Кабулі

Загони радикального ісламістського руху "Талібан" атакували бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) через декілька годин після вибуху бомби, який пролунав у неділю, 3 жовтня, біля мечеті в Кабулі під час поминальної церемонії, передає агенція dpa.

Терористів з так званого "сплячого осередку" "ІД-Хорасан" (повна назва - "Ісламська держава вілаят Хорасан") - відділення ІД, що діє в Афганістані та Пакистані - захопили в одному з будинків у афганській столиці. Про це написав у своєму акаунті у Twitter представник "Талібану" Мухаммад Джалал. Згідно з оприлюдненими ним даними, під час операції троє терористів ІД було "нейтралізовано": вони підірвали себе самі за допомогою поясів смертників.

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Свідки повідомляють про бойові дії

Як повідомили кореспонденту dpa двоє місцевих жителів, протягом декількох годин вони чули звуки, які свідчили про "важкі бої", але не могли зрозуміти, що відбувається. У результаті бойових дій було пошкоджено чимало будинків.

Нагадаємо, біля мечеті у столиці Афганістану 3 жовтня під час поминальної служби за матір'ю одного зі спікерів "Талібану" Забіхулли Муджахіда вибухнула бомба.

За даними AFP, внаслідок нападу загинули щонайменше двоє цивільних, ще не менше трьох людей дістали поранень. Водночас агенція dpa зазначає, що є непідтверджені дані про більшу кількість жертв - 12 загиблих та 32 поранених.

З часу захоплення талібами влади в Афганістані у серпні 2021 року терористична організація "Ісламська держава" здійснила низку терактів проти бойовиків "Талібану". Попри те, що ІД, як і "Талібан", є сунітською організацією, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба.

Так, саме афганське відділення ІД взяло на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули більше 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США.