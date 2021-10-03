 Черговий напад на ″Талібан″ у Кабулі забрав життя цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2021

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Новини

Черговий напад на "Талібан" у Кабулі забрав життя цивільних

У столиці Афганістану біля мечеті, в якій ніби перебували лідери "Талібану", стався вибух, внаслідок якого загинули цивільні. Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.

Таліб охороняє одну з вулиць Кабула (вересень 2021 року)

Таліб охороняє одну з вулиць Кабула (вересень 2021 року)

Біля мечеті у столиці Афганістану у неділю, 3 жовтня, під час поминальної служби за матір'ю одного зі спікерів радикального ісламістського руху "Талібан" Муджахіда Забіхулли, вибухнула бомба. 

Внаслідок нападу загинули щонайменше двоє цивільних, ще не менше трьох людей дістали поранень, повідомляє AFP. Водночас агенція DPA зазначає, що є непідтверджені дані про більшу кількість жертв - 12 загиблих та 32 поранених. Неурядова організація Emergency заявила, що її госпіталь у Кабулі прийняв на лікування чотирьох поранених.

Повідомляється, що на церемонії у мечеті були присутні декілька лідерів "Талібану", але постраждалих серед них немає.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за цей вибух. 

Боротьба ІД і "Талібану"

З часу захоплення талібами влади в Афганістані у серпні 2021 року терористична організація "Ісламська держава" здійснила низку терактів проти бойовиків "Талібану". Попри те, що ІД, як і "Талібан", є сунітською організацією, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба.

Зокрема, саме афганське відділення ІД взяло на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули більше 100 цивільних афганців, а також 13 військовослужбовців США.

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