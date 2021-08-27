 Черговий напад на талібів на сході Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2021

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Новини

Черговий напад на талібів на сході Афганістану

З часу захоплення талібами влади в Афганістані "Ісламська держава" здійснила низку терактів проти бойовиків "Талібану". Нова атака, внаслідок якої є загиблий та поранені, сталась у провінції Нангархар.

Патруль талібів

"Патруль" талібів

Унаслідок вибуху біля автомобіля, в якому пересувались таліби у провінції Нангархар в Афганістані, у суботу, 25 вересня, загинув щонайменше один бойовик, ще семеро дістали поранень. Про це повідомляють місцеві ЗМІ і додають, що бомба здетонувала у той час, коли повз проїздив автомобіль з талібами.

Речник радикального ісламістського руху "Талібан" підтвердив агенції dpa дані про інцидент, що стався в Джелалабаді.

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У провінції Нангархар, котра раніше була оплотом терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), з часу захоплення влади в Афганістані талібами у серпні зросла кількість нападів на них. За деякі з них відповідальність на себе брали бойовики ІД.

Протистояння "Талібану" та "Ісламської держави"

Зокрема, протягом вихідних 18-19 вересня терористи афганського відгалуження ІД здійснили чотири напади з використанням вибухівки в Джелалабаді. За даними ЗМІ, внаслідок атак загинули щонайменше дві людини та багато інших дістали поранень. 

Джелалабад, що знаходиться на сході Афганістану, є столицею провінції Нангархар. Саме у ній було сформовано афганське відгалуження терористичної організації "Ісламська держава".

Попри те, що ІД, як і "Талібан", є сунітською організацією, між двома угрупованнями точиться запекла боротьба. Саме афганське відділення ІД взяло на себе відповідальність за теракт біля аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули більше 100 людей, зокрема й 13 військових США.

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