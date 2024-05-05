Євробачення-2024: скандали, фаворити та нові правила

68-й пісенний конкурс "Євробачення" офіційно відкриється увечері 5 травня у шведському місті Мальме. Він проходить за дотримання особливих заходів безпеки. Все, що потрібно знати про Євробачення-2024 - у DW.

Пісенний конкурс "Євробачення" вважається офіційно відкритим після традиційного дефіле його учасників перед журналістами та фанатами - воно відбудеться увечері 5 травня у шведському Мальме. У 2024 році фінал конкурсу пройде 11 травня, а півфінали - 7 та 9 травня.

Мальме втретє приймає Євробачення. Як і у 2013 році, конкурс привезла сюди співачка Лорін. Вона вже двічі вигравала "Євробачення". А загалом Швеція перемагала на конкурсі сім разів. Цей рекорд довгі роки тримала Ірландія.

Євробачення і війна

Два останні Євробачення проходили під знаком російської агресії проти України. Її наслідком стало виключення Росії з конкурсу, а потім і вихід РФ з Європейської мовної спілки (ЄМС, EBU) - його організатора. На хвилі європейської солідарності з Україною перемогу на "Євробаченні-2022" здобув український гурт Kalush Orchestra. За рік потому від імені України конкурс пройшов у британському Ліверпулі. Символи солідарності з цією країною були повсюдними: і на сцені, і в самому місті.

У 2024 році під час підготовки "Євробачення" далася взнаки війна Ізраїлю проти ХАМАСу у відповідь на бійню, яку вчинили терористи з цієї організації. У січні понад тисяча діячів культури Швеції підписали петицію з вимогою виключити Ізраїль - за аналогією з Росією - з конкурсу через проведення масштабної воєнної операції в Секторі Гази. У березні дев'ять із 37 учасників "Євробачення-2024" закликали до "негайного та тривалого припинення вогню" на територіях Палестинської автономії. Ці ж виконавці, насамперед представник Великобританії Оллі Александер, згодом стали жертвами хейт-кампанії в інтернеті за те, що не відмовилися від поїздки в Мальме, незважаючи на участь у конкурсі Ізраїлю.

Європейська мовна спілка була змушена виступити зі спеціальною заявою на підтримку всіх конкурсантів і опублікувати добірку відповідей, які пояснюють, чому Ізраїль не усунули від участі у конкурсі. Їхня суть зводиться до "неполітичного характеру конкурсу" та різниці між діяльністю національних мовників в Ізраїлі та Росії. Адже формально телекомпанії відправляють виконавців на "Євробачення", а російські мовники, як зазначається на сайті ЄМС, "систематично порушували цінності громадських ЗМІ".

Особливі заходи безпеки на "Євробаченні" у Мальме

Мальме з населенням близько 360 тисяч людей - третє за величиною місто Швеції. І в ньому особливо висока частка мігрантів. У Швеції не реєструють релігійну приналежність, але, за деякими оцінками, кожен шостий житель Мальме може бути мусульманином. У вересні 2023 року після акції публічного спалення Корану місто було охоплене заворушеннями.

Під час цьогорічного конкурсного тижня очікуються дві багатотисячні пропалестинські демонстрації. Проведення таких акції поруч із місцем проведення конкурсу заборонене, втім не можна виключати акцій, які можуть завадити йому, наприклад, блокування доріг.

Аби не допустити заворушень, до початку "Євробачення" в Мальме направили додаткові сили поліції, зокрема із сусідніх Данії та Норвегії. У багатьох місцях у місті можна побачити наклейки проти участі Ізраїлю у "Євробаченні". Водночас шведська поліція заборонила ізраїльським фанатам публічно демонструвати національні прапори. А делегації Ізраїлю вказали залишати готель лише для репетицій та виступів на конкурсі.

Представниця Ізраїлю Еден Голан під час репетиції перед "Євробаченням-2024" у Мальме Фото: Corine Cumming/EBU

Зв'язки з Росією учасників "Євробачення-2024"

20-річна представниця Ізраїлю на "Євробаченні-2024" Еден Голан зіткнулася з проблемами ще до приїзду в Мальме. Текст та назва її пісні "Hurricane" були допущені до конкурсу лише з третьої спроби. На думку організаторів, у перших двох було надто багато відсилань до трагедії 7 жовтня - дня, коли на Ізраїль напали терористи ХАМАСу. Фанати конкурсу докладно обговорювали і той факт, що більшу частину життя Еден провела в Росії. Там працював її батько, а вона успішно брала участь у таких конкурсах на російському телебаченні, як "Голос. Дети" або дитяча "Новая волна", який відбувся в вже анексованому Росією Криму. Трохи більше року вона співала у складі гурту "Cosmos girls", який продюсував Григорій Лепс. Із Росії Еден Голан з батьками поїхала після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

А ось за поїздку до Росії у 2023 році в соцмережах грузинською та українською мовами довелося вибачатися учасниці від Грузії Нуці Бузаладзе. 27-річна виконавиця пояснила, що це був приватний візит, а Росія для неї - країна-окупантка і "не той ринок, де вона хотіла б працювати у теперішньому та майбутньому". У минулому ж, наприклад, у 2014 році Бузаладзе перемогла на останньому російському конкурсі "Новая волна", який проходив у латвійській Юрмалі. А у 2020 та у 2021 роках вона була фіналістською музичного конкурсу "Ну-ка, все вместе!" на держканалі "Россия".

Від роботи в Росії відмовився і випускник юридичного факультету Астраханського університету Фахрі Ісмаїлов. Повернувшись на батьківщину в Азербайджан, він зайнявся музикою і тепер представляє свою країну на "Євробаченні" у дуеті з Ількіном Довлатовим. Ще для статистки: у Москві народилася Альона Ширманова-Костебелова, яка виступає під сценічним ім'ям Aiko. Виросла вона в Чехії, від неї співатиме на конкурсі в Мальме.

Україна на "Євробаченні-2024"

Україну на "Євробаченні-2024" представлятимуть alyona alyona & Jerry Heil. Дует із піснею "Teresa & Maria" став переможцем національного відбору.

В інтерв'ю DW перед від'їздом у Мальме співачки наголосили, що номер, який побачать глядачі конкурсу, буде не простим розважальним шоу. "Для нас дуже важливо бути проявленими щороку на "Євробаченні" з багатьох причин. І для того, щоб привернути увагу до України, показати, що Україна все ще є і все ще потребує допомоги. І, зокрема, щоби показати, що навіть в умовах війни музика в Україні розвивається. І щоб кожного дня в закордонних плейлистах з'являлася українська музика. Не від "Євробачення" до "Євробачення", а стабільно", - наголосила Jerry Heil.

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Фаворити "Євробачення"

За прогнозами букмекерів, головна боротьба за перемогу на "Євробаченні-2024" триватиме між Швейцарією та Хорватією. Швейцарію представляє Немо із майже автобіографічною композицією "The code". Немо називає себе небінарною людиною.В композиції "The code" - міксі з репу, оперної арії та електронної музики у стилі драм-енд-бейс - йдеться про пошук себе.

Не поступається Немо харизматичністю й 28-річний хорват Марко Пурішич, відомий під сценічним ім'ям Baby Lasagna. У, здавалося б, жартівливій композиції "Rim Tim Tagi Dim" (коктейлі із поп-музики, важкого металу та техно) зачіпається серйозна проблема, пов'язана з тим, що молодь у пошуках кращого життя змушена залишати рідні місця.

До першої п'ятірки фаворитів входять також український дует Alyona Alyonа & Jerry Heil, Анджеліна Манго з Італії та Йост Кляйн з Нідерландів. Німці сподіваються, що їхній виконавець Ісаак (ISAAK) із поп-композицією "Always on the run" подолає прокляття останніх восьми конкурсів. Під час них Німеччина лише один раз посіла презентабельне четверте місце, у інших це були передостанні чи останні позиції.

Репетиція представника від Німеччини Ісаака на сцені у Мальме Фото: Corine Cumming/EBU

Нові правила на "Євробаченні"

На користь Ісаака можуть зіграти зміни у правилах. Представники країн із так званої "великої п'ятірки" та країни-переможниці попереднього конкурсу автоматично потрапляють у фінал. Досі це призводило до того, що глядачі вперше наживо бачили на сцені "Євробачення" виступи цих учасників лише у фіналі, тоді як півфіналісти вже виступали у відбіркових турах. Тепер представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії, Франції та країни, яка виграла попередній конкурс, виступлять як гості і у півфіналах.

Сцена "Євробачення-2024" Фото: Peppe Andersson/SVT

Змінилися й правила голосування - воно триватиме довше. У фіналі телеглядачі зможуть віддати голоси своїм фаворитам вже від початку виступу першого учасника, а не після того, як заспівали усі виконавці. Ці бали будуть додані до оцінок національних журі. У півфіналах голосувати, як і раніше, можна буде лише після закінчення виступу конкурсантів. Крім того, у відбіркових турах враховуватимуться лише оцінки телеглядачів без балів журі.

Телеглядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, зможуть голосувати ще довше, а саме з півночі днів півфіналів та фіналу на спеціальному сайті або у додатку "Євробачення". Для верифікації знадобиться банківська картка.

Подивитися "Євробачення-2024" можна буде в ефірі телеканалів країн-учасниць, а також на каналі конкурсу у YouTube, у TikTok або на його офіційному сайті.