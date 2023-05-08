Конкурс "Євробачення-2023" відкрився в Ліверпулі: як це було

67-й музичний конкурс "Євробачення" відкрився в неділю, 7 травня, у британському Ліверпулі. Церемонія відкриття відбулася в найбільшому музеї міста - історії світу. Представники 37 країн-учасниць спустилися сходами музею до фанатів і журналістів, які чекали на них внизу на площі. Вони вишикувалися з боків двохсотметрової килимової доріжки, яка на "Євробаченні" бірюзового кольору.

Фанати на відкритті "Євробачення-2023" у Ліверпулі Фото: Andreas Brenner/DW

Виконавці - від аутсайдерів до фаворитів - протягом чотирьох годин спілкувалися з акредитованими на конкурсі журналістами та фотографувалися з шанувальниками. Для учасників це єдина подія під час "Євробачення", коли всі вони збираються в одному місці в один і той самий час. Уже в середу, 10 травня, перші з них покинуть Ліверпуль.

Фаворити "Євробачення-2023"

Річ у тім, що напередодні, 9 травня, у Ліверпулі відбудеться перший півфінал. З 15 його учасників у фінал, за підсумками глядацького голосування, пройдуть тільки представники 10 країн. Ще 10 учасників буде обрано після закінчення другого півфіналу в четвер, 11 травня. Гранд-фінал відбудеться на арені Liverpool 13 травня. Місця у фіналі зарезервовані за країною-переможницею попереднього конкурсу і "великою п'ятіркою". До неї входять Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Ці країни є найбільшими платниками внесків до скарбниці організатора "Євробачення" - Європейської мовної спілки (ЄМС) - і забезпечують конкурсу високі телевізійні рейтинги.

Завдяки перемозі українського гурту Kalush Orchestra на минулому конкурсі в Турині "Євробачення" 2023 року мало відбутися в Україні. Але це неможливо через російську агресію. Тому ЄМС ухвалив рішення провести конкурс у Великобританії, учасник від якої Сем Райдер посів у Турині друге місце. За прогнозами букмекерів, у дуету Tvorchi, який представляє Україну цього року з композицією в стилі R'n'B "Heart Оf Steel", є шанс посісти місце в першій п'ятірці.

З великим відривом за тиждень до фіналу рейтинг букмекерів очолили переможниця "Євробачення-2012" Лорін (Loreen) зі Швеції з піснею в стилі євро-поп "Tattoo" та представник Фінляндії Керіе (Käärijä) з композицією "Cha Cha Cha" - міксу з репу, електро-музики та металу. Німці сподіваються на успіх свого метал-гурту Lord of the Lost. Але їхня пісня "Blood & Glitter" поки тримається лише в середині другої десятки рейтингу.

"Євробачення" і війна в Україні

Дует Tvorchi в інтерв'ю DW на відкритті "Євробачення" в Ліверпулі Фото: Andreas Brenner/DW

Росію усунули від "Євробачення" відразу після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Після цього Росія вийшла з Європейської мовної спілки. Білорусь було виключено з ЄМС, а отже, і з конкурсу, роком раніше.

На церемонії відкриття "Євробачення-2023" Андрій Гуцуляк із Tvorchi звернув увагу ведучих на свій костюм і костюм іншого учасника дуету Джеффрі Кенні. На одязі вишиті імена українських дітей, народжених під час війни набагато раніше терміну. Перед початком "Євробачення" Tvorchi розпочали кампанію зі збору коштів на купівлю інкубаторів для таких немовлят.

В інтерв'ю DW Андрій Гуцуляк розповів, що в Ліверпулі делегація України відчуває всіляку підтримку і від організаторів, і від учасників конкурсу. А соліст німецького гурту Lord of the Lost Кріс Гармс (Chris Harms) наголосив: "Усі ми бажаємо, щоб ця війна нарешті закінчилася і в Україні запанував мир".

Гурт TVORCHI про "Євробачення" та концерти для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video