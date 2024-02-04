Україна обрала своїх представниць на "Євробачення-2024"

Переможцем національного відбору став дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". У глядацькому голосуванні нацвідбору на "Євробачення-2024" взяли участь майже 1,2 мільйона українців.

Дует alyona alyona & Jerry Heil став переможцем національного відбору і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме. Про це у неділю, 4 лютого, повідомляється на офіційних сторінках "Євробачення Україна" у соцмережах.

Дует із піснею "Teresa & Maria" отримав найбільшу кількість балів з-поміж 11 кандидатів - 21 (10 балів від суддів та 11 балів від глядачів).

1,167 млн глядачів голосували: система дала збій

Під час проведення національного відбору на "Євробачення-2024" 3 лютого після виступу всіх фіналістів ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цьогоріч відбувається в застосунку "Дія". Однак через велику кількість одночасних відвідувачів у застосунку стався збій. Через це голосування продовжили на добу, і на час його закриття 4 лютого ввечері свій голос віддали 1 мільйон 167 тисяч українців.

У 2023 році у відповідному голосуванні в застосунку "Дія" взяло участь лише 166,8 тис. громадян, нагадує агенція "Інтерфакс-Україна".

Конкурс прийматиме Мальме

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали пісенного конкурсу мають відбутися 7 і 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня.

Мальме прийматиме "Євробачення" втретє: вперше пісенний конкурс в цьому місті пройшов у 1992 році, а вдруге - у 2013 році. Таким чином у 2024 році Мальме зрівняється зі столицею Швеції Стокгольмом і столицею Данії Копенгагеном, які також приймали "Євробачення" тричі. Лідерами за кількістю проведених пісенних конкурсів є Лондон, Люксембург і Дублін, нагадує EBU.

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Загалом Швеція у 2024 році вже всьоме прийматиме "Євробачення". Це право країна здобула після перемоги у травні 2023 року на конкурсі співачки Лорін із композицією у стилі євро-поп Tattoo. У Ліверпулі вона повторила успіх ірландця Джонні Логана, котрий як виконавець також двічі посідав на конкурсі перше місце. Вперше Лорін здобула перемогу на "Євробаченні" у 2012 році з піснею Euphoria.