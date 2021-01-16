Українська співачка Alyona Alyona стала лауреаткою музичної премії ЄС

Українська співачка Alyona Alyona в п'ятницю, 15 січня, стала лауреаткою премії Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021 - щорічної нагороди Європейського Союзу в сфері популярної сучасної музики. Окрім того, реп-виконавиця здобула найбільше голосів у додатковій номінації Public Choice Award.

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За словами співачки, ця номінація стала для неї несподіваною. "Головний меседж премії - об'єднувати та просувати європейську культуру. Тисячі претендентів на номінацію докладають зусилля для того, щоб продемонструвати свою творчість перед широким загалом. Із них всього лише 16 стають номінантами. Нагороду отримують 8. І один - приз глядацьких симпатій", - написала Alyona Alyona на своїй сторінці Facebook.

Премію ММЕТА фінансує програма Creative Europe. Цією нагородою відзначають нових артистів, які представляють сучасне і майбутнє звучання Європи.