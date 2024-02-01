Євробачення і війна: шведські митці проти участі Ізраїлю

Через війну Ізраїлю з ХАМАСом у Секторі Гази музиканти в Швеції виступили проти участі Ізраїлю в "Євробаченні" 2024 року. У деяких інших країнах теж вже закликали до бойкоту.

Після того, як нещодавно пролунали перші голоси проти участі Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення", тепер спротив висловили і в Швеції, яка прийматиме цьогорічне музичне змагання. Понад 1000 шведських артистів підписали відкритого листа проти участі Ізраїлю в цьому пісенному конкурсі, зокрема, зірки естради та оперні виконавці, а також деякі ветерани "Євробачення".

Підписанти критикують те, що Ізраїль, незважаючи на "жорстоку війну в Газі", братиме участь у пісенному конкурсі. Їхній протест спрямований проти організаторів "Євробачення" - Європейської мовної спілки (ЄМС), яка стверджує, що конкурс є аполітичним. Однак це здається дедалі більше неправдоподібним: адже спілка виключила Росію з конкурсу після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році і Білорусь роком раніше через її ставлення до прав людини і свободи преси, йдеться у відкритому листі.

Швеція виграла "Євробачення" у 2023 році, тому прийматиме конкурс вже всьоме. Цьогорічний фінал відбудеться 11 травня в Мальме.

У Мальме готуються приймати "Євробачення-2024" Фото: MATHILDA AHLBERG/Bildbyran/IMAGO

Аполітичний конкурс?

Те, що конкурс аж ніяк не є настільки аполітичним, як зазначено в правилах Європейської мовної спілки, знову і знову засвідчують то менші, то більші акції на полях конкурсу, які стосуються глядачів і учасників. Це було особливо очевидно в Тель-Авіві 2019 року:

Увечері перед фіналом "Євробачення" ісландський гурт Hatari тримав палестинські банери перед камерою. Ісландський мовник RÚV був змушений сплатити штраф у розмірі 5 000 євро на користь ЄМС.

Того ж вечора під час виступу королеви поп-музики Мадонни танцюрист з ізраїльським прапором і танцюрист з палестинським прапором підіймалися сходами пліч-о-пліч. Пізніше американська співачка заявила, що це було "послання миру і єдності". Однак ЄМС була зовсім не в захваті від цього.

Так само і британці, які організовували конкурс 2023 року від імені України, теж виглядали не надто нейтрально: синьо-жовті прапори, якими був прикрашений Ліверпуль, висловлювали солідарність з країною, проти якої Росія веде загарбницьку війну. Про війну в Україні неодноразово нагадували і на сцені, коли вона була синьо-жовтою.

Емоційний виступ української співачки Альоша у півфіналі "Євробачення-2023" Фото: Martin Meissner/AP/dpa

Заклики до бойкоту проти Ізраїлю

З початку року участь Ізраїлю в конкурсі було поставлено під сумнів деякими країнами у зв'язку з війною в Секторі Гази. 1400 фінських музикантів доєдналися до пропалестинських мистецьких груп та активістів у Фінляндії і підписали петицію із закликом виключити участь Ізраїлю в пісенному музичному конкурсі.

Їхня аргументація: вони не хочуть, щоб ізраїльська держава покращувала свій імідж, беручи участь у міжнародному музичному шоу, в той час як вона веде жорстоку війну і порушує права людини. Подібна акція раніше також відбулася в Ісландії. У Норвегії, за повідомленнями місцевих ЗМІ, демонстранти з пропалестинської організації "Aksjonsgruppa for Palestine" зібралися перед штаб-квартирою телеканалу NRK в Осло і вимагали провести кампанію за виключення Ізраїлю.

В Ірландії член парламенту від Лейбористської партії публічно закликав до бойкоту конкурсу, якщо Ізраїль візьме в ньому участь. Він сподівався, що Ірландія як найуспішніша країна в історії "Євробачення", безумовно, буде почута іншими країнами, які також відмовляться від участі у фестивалі. Однак прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар не підтримав ініціативу депутата.

Ізраїльська кандидатка Ноа Кірел посіла на "Євробаченні" в Ліверпулі 2023 року третє місце Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Британський учасник "Євробачення" Оллі Александер підписав пропалестинську заяву від альянсу квір-спільноти, в якій події в Секторі Гази назвав "ескалацією ізраїльського режиму апартеїду". Посольство Ізраїлю в Лондоні відреагувало негайно: "Особливо в цей час рішення BBC відправити на "Євробачення" учасника, який підтримує такі упереджені погляди на Ізраїль і використовує таку дегуманізуючу мову щодо ізраїльтян, викликає велике занепокоєння".

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Історія участі Ізраїлю в "Євробаченні"

Ізраїль дебютував на "Євробаченні", тоді відомому як "Grand Prix d'Eurovision de la Chanson", у 1973 році. Відтоді країна є членом Європейської мовної спілки, асоціації, що об'єднує 68 мовників у 56 країнах Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Ізраїль - не єдина неєвропейська країна, яка бере участь в конкурсі. Вірменія та Азербайджан також беруть участь. Австралія є найбільш "екзотичною" країною-учасницею "Євробачення" з 2015 року, тому що вона має величезну фан-спільноту і була прийнята як асоційований член до Європейської мовної спілки.

Це об'єднання багатьох мовників і країн з-поза меж Європи також є причиною того, що захід називається "Євробачення", а не "Європейський пісенний конкурс". Ізраїль є одним з найуспішніших учасників "Євробачення": країна чотири рази перемагала на конкурсі, двічі посідала друге і двічі - третє місце. І на відміну від Німеччини - жодного разу не здобувала останнього місця.

Ізраїльтянка Нетта Барзілай перемогла на "Євробаченні" 2018 року Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

В Ізраїлі проводять шоу-відбір учасника

Незважаючи на війну на Близькому Сході, триває підготовка до участі Ізраїлю в пісенному конкурсі, що цього року відбудеться в Мальме. Кастинг-шоу "HaKokhav HaBa - The Next Star", в якому кандидати змагаються за участь від своєї країни, був відкладений через початок війни, але все одно відбувається з нерегулярними інтервалами. Однак без публіки: участь у зйомках на телестудії такої великої кількості людей була б надто небезпечною.

Трагічні моменти на тлі співочого шоу: один зі співаків, який брав участь у відбірковому конкурсі, був солдатом, його убили у Секторі Гази лише через кілька тижнів після виступу на телебаченні.

В ізраїльських ЗМІ (зокрема, в журналі "TimeOut") і в соціальних мережах порушувалося питання про те, чи доречне таке шоу під час війни. Зокрема, родичізаручників, яких досі утримує ХАМАС, розкритикували це.

Проте, поки що шоу має продовжуватися, хоча й менш яскраво та гучно. Ведучі програми пояснили, що це не буде звичайний сезон, він буде адаптований до ситуації. "Але ми впевнені, що трохи музики може лише допомогти", - переконують вони.