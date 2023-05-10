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Виступ української співачки Aljoscha на сцені "Євробачення"
Виступ української співачки Aljoscha на сцені "Євробачення"Фото: Martin Meissner/AP/dpa
КультураЄвропа

Перший півфінал "Євробачення" у Ліверпулі - репортаж

Андрій Бреннер
3 год. тому

Перший півфінал "Євробачення" у Ліверпулі показав, як організатори вирішили завдання проведення конкурсу від імені України. Цей відбірковий тур відсіяв явних аутсайдерів і зміцнив позиції фаворитів.

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Перший півфінал "Євробачення-2023", що відбувся у вівторок увечері, 9 травня, у Ліверпулі, задав тон ще одному особливому конкурсу. Перший такий непростий конкурс у 2022 році виграла Україна, яка незадовго до цього зазнала масштабної агресії з боку Росії. Роком пізніше "Євробачення" не замість, а від імені України проводить Великобританія. Це на церемонії відкриття відзначив виконавчий продюсер конкурсу Мартін Естердал. І це стало зрозуміло з перших хвилин шоу, яке почалося зі зворушливого відеокліпу про Ліверпуль, який прийняв естафету в України.

Співведуча конкурсу Юлія Саніна українською привітала глядачів та виконала пісню "Маяк". Але, мабуть, найемоційнішою частиною першого півфіналу став гостьовий виступ народженої в Ліверпулі Ребеки Ферґюсон у дуеті з українкою Alyosha. Разом вони заспівали композицію Ordinary World гурту Duran Duran, розповівши історію втечі від війни: історію з життя Альоші, яка змушена була залишити Україну в той час, як її чоловік Тарас пішов воювати. Коли на тлі сцени висвітлилися голограми їхнього листування, зал потонув у кольорах українського прапора.

Антивоєнні пісні "Євробачення" в Ліверпулі

Те, як по-різному можна подати тему війни, показали двоє з десяти переможців першого півфіналу "Євробачення-2023". Відома на Балканах своїми епатажними виступами, наприклад голяка, група Let 3 із Хорватії виконала антивоєнну сатиру Mama SC. Музиканти роздяглися до спідньої білизни на сцені у Ліверпулі. Пропагандисти у Мінську та Москві ще задовго до початку конкурсу лаяли вже немолодих балканських панків за цілком очевидні натяки на правлячих у Білорусі та Росії політиків. 

Епатаж - кредо соліста Let 3 Даміра Мартиновича та його колективу
Епатаж - кредо соліста Let 3 Даміра Мартиновича та його колективу Фото: Chloe Hashemi/EBU

У розмові з DW соліст гурту Дамір Мартинович, однак, запевнив, що пісня хорватів у жодному разі не спрямована проти когось особисто чи конкретної країни, вона - проти війни. У 2016 році Let 3 були набагато прямолінійніші, опублікувавши альбом Angela Merkel sere ("Анґела Меркель сере").

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Прямою протилежністю хорватам став виступ у Ліверпулі представника Швейцарії. Він виконав баладу Watergun про те, як легко водяний пістолет раптом перетворюється на справжній. Грати з кров'ю та бути солдатом не хоче герой пісні 21-річного Ремо Форрера. Ефектна постановка номера та гарний низький голос молодого швейцарця забезпечили йому вихід у фінал.

Шість грацій з Vesna від Чехії
Шість грацій з Vesna від ЧехіїФото: Chloe Hashemi/EBU

Алегорично антивоєнна тема пролунала у виконанні гурту Vesna, що представляє Чехію. Одна з дівчат секстету - росіянка Олеся Очеповська, а одна зі співавторів My Sister's Crown - українка Катерина Ватченко. Українською звучить і приспів пісні, в якій змішані етно-поп, реп та електронна музика.

Переможці першого півфіналу "Євробачення-2023"

Міксом з етно- та електронної музики стала композиція Паші Парфенія з Молдови Soarele si luna ("Сонце і місяць"). А флейта, що прозвучала в ній, дуже нагадала виступи на останніх двох конкурсах "Євробачення" Go_A і Kalush Orchestra з України. Можливо, саме флейта й стала запорукою виходу у фінал представника Молдови.

І якщо Паша Парфеній пішов протоптаною стежиною, то Mimicat з Португалії вдалася абсолютна прем'єра. Вона стильно змішала у композиції Ai Coracao фламенко та канкан.

Несподіваним для багатьох став вихід у фінал серба Luke Black з інді-техно-попом Samo mi se spava ("Я хочу спати"). Поставлений у стилі "Матриці" та музичної естетики відеоігор номер, під час якого Луке висмикує шланги з рюкзаків танцюристів, що димляться, запам'ятався і оригінальною хореографією.

У чому сила єдинорога (
У чому сила єдинорога ("Unicorn") знає ізраїльтянка Ноа КірелФото: Phil Noble/REUTERS

Ефектна хореографія стала козирем композиції Unicorn однієї з найпопулярніших співачок Ізраїлю Нои Кірел. "Важливо залишатися собою", - головне посилання пісні в стилі dance та R'n'B. У ній рефреном пролунав неологізм femininal, що об'єднав слова "фемінізм" і "феноменально". Про жіноче самоствердження йдеться і в енергійному поп-гімні Алессандри з Норвегії Quenn of Kings. Можливо, її виходу у фінал допомогли й голоси телеглядачів із сусідніх Швеції та Фінляндії.

Нове на "Євробаченні" в Ліверпулі

Представники цих двох країн є абсолютними фаворитами конкурсу в Ліверпулі. Але за підсумками першого півфіналу стала очевидною вокальна перевага Лорін зі Швеції перед фіном Керіє. Лорін має всі шанси повторити з Tattoo успіх пісні Euphoria, з якою вона перемогла на "Євробаченні" в Баку в 2012 році.

Гарячий фінський парубок Керіє (в центрі) запально танцює в Ліверпулі під Cha Cha Cha
Гарячий фінський парубок Керіє (в центрі) запально танцює в Ліверпулі під Cha Cha ChaФото: Martin Meissner/AP/dpa

Судячи з прогнозів букмекерів, у день фіналу, 13 травня, шведський євро-поп поб'є запальний фінський мікс Cha Cha Cha з репу, електронної музики та металу. На руку сильнішій з музичної точки зору Лорін зіграє те, що у фіналі, на відміну від півфіналів, враховуватимуться голоси професійних журі. Виняток голосування національних журі з півфіналів став однією з новацій цьогорічного конкурсу.

Іншим - можливість проголосувати на ньому глядачам із тих країн, які не беруть участь у "Євробаченні". Для цього їм потрібно було зареєструватися на сайті Європейської мовної спілки та мати кредитну картку. А вона повинна прийматися до оплати відповідним додатком Європейської мовної спілки. Очевидно, що таким чином організатору конкурсу вдалося не допустити голосування жителів Білорусі та Росії. Адже ці країни усунуті від участі у "Євробаченні".

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