"Євробачення-2024" прийме шведське місто Мальме

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" прийматиме шведське місто Мальме. Про це оголосив в п'ятницю, 7 липня, організатор конкурсу Європейська мовна спілка (EBU ).

"Шведське місто Мальме було обрано телекомпанією SVT та EBU для проведення 68-го пісенного конкурсу "Євробачення" у травні 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що півфінали пісенного конкурсу відбудуться 7 і 9 травня, а гранд-фінал - 11 травня. Мальме вже втретє прийматиме "Євробачення", нагадують організатори. Вперше пісенний конкурс в цьому місті пройшов у 1992 році, а вдруге - у 2013 році. Таким чином у 2024 році Мальме зрівняється зі столицею Швеції Стокгольмом і столицею Данії Копенгагеном, які також приймали "Євробачення" тричі. Лідерами за кількістю проведених пісенний конкурсів є Лондон, Люксембург і Дублін, нагадує EBU.

Загалом Швеція у 2024 році вже всьоме прийматиме "Євробачення". Це право Швеція здобула після перемоги у травні цього року на конкурсі співачки Лорін із композицією у стилі євро-поп Tattoo. У Ліверпулі вона повторила успіх ірландця Джонні Логана, котрий як виконавець також двічі посідав на конкурсі перше місце. Вперше Лорін здобула перемогу на "Євробаченні" у 2012 році з піснею Euphoria.

"Євробачення-2023": Ліверпуль замість України

У 2022 році конкурс "Євробачення", який проходив в італійському Турині, виграв український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Це означає, що конкурс цього року мав би відбутися в Україні, однак російське воєнне вторгнення не дозволило це зробити. Тож Європейська мовна спілка перенесла його до Великобританії, яка посіла в Турині друге місце.

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На "Євробаченні-2023" Україну представляв гурт Tvorchi, який посів шосте місце. Також у Ліверпулі під час півфіналів та фіналу як гості виступили 11 українських виконавців, серед них Kalush Orchestra, Alyosha, Марія Яремчук, Джамала, Тіна Кароль, Go_A, Вєрка Сердючка та інші. Ведучі конкурсу, серед них солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, зі сцени нагадували про війну. А відео-листівки, які транслюються перед виступом конкурсантів, були відзняті і в Україні.

Білорусь та Росія не беруть участі у конкурсі. Росія була відсторонена від "Євробачення" одразу після початку повномасштабного нападу на Україну в 2022 році, а Білорусь - ще роком раніше за систематичні порушення свободи слова.