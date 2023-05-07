Євробачення-2023": що потрібно знати про конкурс у Ліверпулі

Конкурс "Євробачення-2023" офіційно відкривається 7 травня у Ліверпулі. Чому він проходить у Великій Британії, де його можна дивитися, хто є фаворитом? Відповіді на ці та інші питання - у DW.

Конкурс "Євробачення" більшість телеглядачів знають із фінального шоу. Воно відбувається в одну із субот травня. Однак цьому шоу передують два півфінали. Цього року фінал "Євробачення" відбудеться 13 травня, перший та другий півфінали - 9 та 11 травня відповідно, а церемонія відкриття - у неділю, 7 травня.

Чому "Євробачення-2023" проходить у Ліверпулі?

У 2022 році конкурс "Євробачення", який проходив в італійському Турині, виграв український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Це означає, що нинішній конкурс мав би пройти в Україні. Але російська війна не дозволила це зробити. У Турині учасник із Великобританії Сем Райдер посів друге місце, а британська корпорація ВВС погодилася взяти на себе витрати за проведення конкурсу. Тоді Європейська мовна спілка - організатор та правовласник "Євробачення" - вирішила влаштувати у 2023 році конкурс у Сполученому Королівстві. З міст-претендентів найпереконливішу концепцію представив Ліверпуль - батьківщина легендарного гурту The Beatles і не менш знаменитого футбольного клубу.

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В історії "Євробачення" це вже не вперше, коли конкурс проходить не в країні-переможниці попереднього. Так, 1980 року Ізраїль відмовився від цього права. Два рази поспіль здобувши перемогу на "Євробаченні", країна з фінансових причин не в змозі була проводити ще один конкурс. Він тоді пройшов у Нідерландах, у Гаазі.

Король Чарльз ІІІ з дружиною Каміллою "відкривають" сцену "Євробачення" в Ліверпулі 26 квітня 2023 року Фото: Phil Noble/AP/picture alliance

Як Україна представлена на "Євробаченні" у Ліверпулі?

Як переможниця минулого конкурсу Україна автоматично потрапляє у фінал. Дуету Tvorchi, який представляє країну з композицією Heart of steel, не потрібно проходити сито півфіналів.

Організатори подбали також про те, щоб Україна не відчувала себе у Ліверпулі пасербицею. У серці емблеми "Євробачення" - український прапор, одна з ведучих конкурсу - солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а репортер під час прямих ефірів півфіналів та фіналу - український телеведучий Тимур Мірошниченко. Переможці "Євробачення" від України Kalush Orchestra та Джамала виступлять у фінальному шоу, в якому глядачі також побачать Вєрку Сердючку, Go_A та Тіну Кароль.

Британська медіакорпорація BBC готувала конкурс у тісній співпраці з Національною громадською телерадіокомпанією України та українськими митцями. Вони допомогли підготувати і рамкову програму у дні проведення "Євробачення-2023" у Ліверпулі. У місті можна побачити плакати українською мовою та великі фігури солов'їв, що символізують різні регіони країни. Три тисячі квитків на конкурс роздано українським біженцям.

Tvorchi під час репетиції на сцені на Євробачення у Ліверпулі Фото: Corinne Cumming/EBU

Чи можна купити квитки на "Євробачення-2023"?

Квитки на півфінали та фінал "Євробачення", а також на їхні генеральні репетиції за участю глядачів надійшли у продаж двома великими траншами на початку березня та у квітні, і були розкуплені за лічені хвилини за ціною від 30 фунтів стерлінгів. Найдовше протрималися квитки на фінал у 12-місні ложі вартістю 45 тисяч фунтів за ложу. Наразі на офіційному сайті можна придбати квитки, які здають глядачі за ціною від 150 фунтів стерлінгів.

Тому найбюджетнішою можливістю, як і раніше, залишається дивитися півфінали та фінал "Євробачення" по телебаченню або в інтернеті. Їх о 21 годині за середньоєвропейським часом 9, 11 та 13 травня почнуть транслювати телеканали країн-учасниць, які проводили національні відбори, сайти цих телекомпаній та офіційний сайт конкурсу. Телеглядачі зможуть оцінити і багато візуальних ефектів, які не побачать люди у залі.

Хто оцінює виступи учасників "Євробачення"?

Європейська мовна спілка цього року знову змінила правила голосування. Бали національних журі країн-учасниць наразі враховуються лише у фіналі конкурсу. А у півфіналах голосують лише телеглядачі. У кожному з двох попередніх турів вони мають обрати по 10 учасників фіналу. Місця у фіналі гарантовані країні-переможниці попереднього конкурсу та "великій п'ятірці" - Великобританії, Німеччині, Іспанії, Італії та Франції. Ці країни є не лише найбільшими платниками внесків до скарбниці організатора "Євробачення" - Європейської мовної спілки, а й забезпечують конкурсу високі телевізійні рейтинги.

Крім того, у 2023 році на конкурсі зможуть проголосувати і телеглядачі у тих країнах, які не беруть участі у нинішньому "Євробаченні". Безпосередньо перед півфіналами та фіналом Європейська мовна спілка опублікує список цих країн та правила голосування для них. Їхні бали будуть сумовані як від однієї країни-учасниці.

Хто є фаворитом "Євробачення-2023"?

За тиждень до фіналу "Євробачення-2023" основною претенденткою на перемогу букмекери з великим відривом називали представницю Швеції Лорін (Loreen). Композиція Tatoo у стилі євро-поп є певною мірою повтором її пісні Euphoria, з якою вона перемогла на "Євробаченні" у Баку у 2012 році.

Переможниця "Євробачення -2012" в Баку Лорін з Швеції на сцені конкурсу в Ліверпулі Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Головним конкурентом Лорін букмекери та німецькі знавці конкурсу називають фіна Керіє (Käärijä) з композицією Cha Cha Cha - міксу з репу, електро-музики та металу з елементами естрадного шлягера. Хороші шанси на місця у першій п'ятірці мають представниця Франції La Zarra з шансоном з нотами диско, Evidemment та дует від України Tvorchi. А ось німецького метал-гурту Lord of the Lost, незважаючи на схожість їхньої пісні Blood & Glitter з композиціями Rammstein, серед фаворитів немає.

Чи порушується на "Євробаченні-2023" тема війни?

За словами організаторів, конкурс у Ліверпулі має продемонструвати всьому світу підтримку України. Тема війни звучить у піснях учасників. Алегорією на цю тему є композиція My sister's Crown у виконанні східноєвропейського жіночого секстету Vesna від Чехії. Її приспів учасниці співають українською мовою. Українською звучать і наступні рядки в англомовній композиції дуету Tvorchi: "Незважаючи на біль, я продовжую свій бій". Один з його учасників Андрій Гуцуляк неодноразово говорив, що Heart of steel була написана в 2022 році під враженням від оборони "Азовсталі" в Маріуполі.

Під вогонь критики пропагандистів у Мінську і в Москві задовго до початку конкурсу потрапила абсурдистська антивоєнна композиція Mama SC у виконанні хорватської групи Let 3. Очевидними для багатьох виявилися відсилання до правлячих у Білорусі та Росії політиків.

"Я не хочу бути солдатом, я не хочу гратися зі справжньою кров'ю", - це вже рядки з пісні Watergun у виконанні Ремо Форрера зі Швейцарії. Щоправда, деякі німецькі журналісти вже дорікнули швейцарцям у намірі заробити бали на гарячій темі. Адже Швейцарія досі була стримана у підтримці України, посилаючись на свій нейтральний статус.

Чому Білорусь та Росія не беруть участь у "Євробаченні"?

Європейська мовна спілка виключила Росію з "Євробаченні" вже наступного дня після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в лютому 2022 року. Після цього Росія вийшла зі спілки. А роком раніше Європейська мовна спілка зняла з конкурсу білоруську групу "Галаси ЗМєста".

Офіційною причиною для ухвалення цього рішення став текст пісні гурту, який ставив під сумнів цінності конкурсу та міг, як кажуть у заяві ЄС, "нашкодити його репутації". Пізніше Європейська мовна спілка виключила Білорусь через систематичні порушення свободи слова в країні, що посилилися після масових протестів у зв'язку з фальсифікованими президентськими виборами у 2020 році.