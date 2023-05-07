Євробачення-2023": що потрібно знати про конкурс у Ліверпулі

Конкурс "Євробачення-2023" офіційно відкривається 7 травня у Ліверпулі. Чому він проходить у Великій Британії, де його можна дивитися, хто є фаворитом? Відповіді на ці та інші питання - у DW.
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Конкурс "Євробачення" більшість телеглядачів знають із фінального шоу. Воно відбувається в одну із субот травня. Однак цьому шоу передують два півфінали. Цього року фінал "Євробачення" відбудеться 13 травня, перший та другий півфінали - 9 та 11 травня відповідно, а церемонія відкриття - у неділю, 7 травня.
Чому "Євробачення-2023" проходить у Ліверпулі?
У 2022 році конкурс "Євробачення", який проходив в італійському Турині, виграв український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Це означає, що нинішній конкурс мав би пройти в Україні. Але російська війна не дозволила це зробити. У Турині учасник із Великобританії Сем Райдер посів друге місце, а британська корпорація ВВС погодилася взяти на себе витрати за проведення конкурсу. Тоді Європейська мовна спілка - організатор та правовласник "Євробачення" - вирішила влаштувати у 2023 році конкурс у Сполученому Королівстві. З міст-претендентів найпереконливішу концепцію представив Ліверпуль - батьківщина легендарного гурту The Beatles і не менш знаменитого футбольного клубу.
В історії "Євробачення" це вже не вперше, коли конкурс проходить не в країні-переможниці попереднього. Так, 1980 року Ізраїль відмовився від цього права. Два рази поспіль здобувши перемогу на "Євробаченні", країна з фінансових причин не в змозі була проводити ще один конкурс. Він тоді пройшов у Нідерландах, у Гаазі.
Як Україна представлена на "Євробаченні" у Ліверпулі?
Як переможниця минулого конкурсу Україна автоматично потрапляє у фінал. Дуету Tvorchi, який представляє країну з композицією Heart of steel, не потрібно проходити сито півфіналів.
Організатори подбали також про те, щоб Україна не відчувала себе у Ліверпулі пасербицею. У серці емблеми "Євробачення" - український прапор, одна з ведучих конкурсу - солістка українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а репортер під час прямих ефірів півфіналів та фіналу - український телеведучий Тимур Мірошниченко. Переможці "Євробачення" від України Kalush Orchestra та Джамала виступлять у фінальному шоу, в якому глядачі також побачать Вєрку Сердючку, Go_A та Тіну Кароль.
Британська медіакорпорація BBC готувала конкурс у тісній співпраці з Національною громадською телерадіокомпанією України та українськими митцями. Вони допомогли підготувати і рамкову програму у дні проведення "Євробачення-2023" у Ліверпулі. У місті можна побачити плакати українською мовою та великі фігури солов'їв, що символізують різні регіони країни. Три тисячі квитків на конкурс роздано українським біженцям.
Чи можна купити квитки на "Євробачення-2023"?
Квитки на півфінали та фінал "Євробачення", а також на їхні генеральні репетиції за участю глядачів надійшли у продаж двома великими траншами на початку березня та у квітні, і були розкуплені за лічені хвилини за ціною від 30 фунтів стерлінгів. Найдовше протрималися квитки на фінал у 12-місні ложі вартістю 45 тисяч фунтів за ложу. Наразі на офіційному сайті можна придбати квитки, які здають глядачі за ціною від 150 фунтів стерлінгів.
Тому найбюджетнішою можливістю, як і раніше, залишається дивитися півфінали та фінал "Євробачення" по телебаченню або в інтернеті. Їх о 21 годині за середньоєвропейським часом 9, 11 та 13 травня почнуть транслювати телеканали країн-учасниць, які проводили національні відбори, сайти цих телекомпаній та офіційний сайт конкурсу. Телеглядачі зможуть оцінити і багато візуальних ефектів, які не побачать люди у залі.
Хто оцінює виступи учасників "Євробачення"?
Європейська мовна спілка цього року знову змінила правила голосування. Бали національних журі країн-учасниць наразі враховуються лише у фіналі конкурсу. А у півфіналах голосують лише телеглядачі. У кожному з двох попередніх турів вони мають обрати по 10 учасників фіналу. Місця у фіналі гарантовані країні-переможниці попереднього конкурсу та "великій п'ятірці" - Великобританії, Німеччині, Іспанії, Італії та Франції. Ці країни є не лише найбільшими платниками внесків до скарбниці організатора "Євробачення" - Європейської мовної спілки, а й забезпечують конкурсу високі телевізійні рейтинги.
Крім того, у 2023 році на конкурсі зможуть проголосувати і телеглядачі у тих країнах, які не беруть участі у нинішньому "Євробаченні". Безпосередньо перед півфіналами та фіналом Європейська мовна спілка опублікує список цих країн та правила голосування для них. Їхні бали будуть сумовані як від однієї країни-учасниці.
Хто є фаворитом "Євробачення-2023"?
За тиждень до фіналу "Євробачення-2023" основною претенденткою на перемогу букмекери з великим відривом називали представницю Швеції Лорін (Loreen). Композиція Tatoo у стилі євро-поп є певною мірою повтором її пісні Euphoria, з якою вона перемогла на "Євробаченні" у Баку у 2012 році.
Головним конкурентом Лорін букмекери та німецькі знавці конкурсу називають фіна Керіє (Käärijä) з композицією Cha Cha Cha - міксу з репу, електро-музики та металу з елементами естрадного шлягера. Хороші шанси на місця у першій п'ятірці мають представниця Франції La Zarra з шансоном з нотами диско, Evidemment та дует від України Tvorchi. А ось німецького метал-гурту Lord of the Lost, незважаючи на схожість їхньої пісні Blood & Glitter з композиціями Rammstein, серед фаворитів немає.
Чи порушується на "Євробаченні-2023" тема війни?
За словами організаторів, конкурс у Ліверпулі має продемонструвати всьому світу підтримку України. Тема війни звучить у піснях учасників. Алегорією на цю тему є композиція My sister's Crown у виконанні східноєвропейського жіночого секстету Vesna від Чехії. Її приспів учасниці співають українською мовою. Українською звучать і наступні рядки в англомовній композиції дуету Tvorchi: "Незважаючи на біль, я продовжую свій бій". Один з його учасників Андрій Гуцуляк неодноразово говорив, що Heart of steel була написана в 2022 році під враженням від оборони "Азовсталі" в Маріуполі.
Під вогонь критики пропагандистів у Мінську і в Москві задовго до початку конкурсу потрапила абсурдистська антивоєнна композиція Mama SC у виконанні хорватської групи Let 3. Очевидними для багатьох виявилися відсилання до правлячих у Білорусі та Росії політиків.
"Я не хочу бути солдатом, я не хочу гратися зі справжньою кров'ю", - це вже рядки з пісні Watergun у виконанні Ремо Форрера зі Швейцарії. Щоправда, деякі німецькі журналісти вже дорікнули швейцарцям у намірі заробити бали на гарячій темі. Адже Швейцарія досі була стримана у підтримці України, посилаючись на свій нейтральний статус.
Чому Білорусь та Росія не беруть участь у "Євробаченні"?
Європейська мовна спілка виключила Росію з "Євробаченні" вже наступного дня після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в лютому 2022 року. Після цього Росія вийшла зі спілки. А роком раніше Європейська мовна спілка зняла з конкурсу білоруську групу "Галаси ЗМєста".
Офіційною причиною для ухвалення цього рішення став текст пісні гурту, який ставив під сумнів цінності конкурсу та міг, як кажуть у заяві ЄС, "нашкодити його репутації". Пізніше Європейська мовна спілка виключила Білорусь через систематичні порушення свободи слова в країні, що посилилися після масових протестів у зв'язку з фальсифікованими президентськими виборами у 2020 році.