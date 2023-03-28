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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко Фото: picture-alliance/dpa
КультураУкраїна

Ткаченко - британцям: На Євробаченні має лунати слово війна

Олександр Куницький
3 год. тому

Міністр культури України наголосив, що на сцені "Євробачення-2023" у Ліверпулі має звучати слово "війна". Проводити конкурс мали в Києві, але через війну його перенесли до Великобританії.

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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав Великобританію, яка є організаторкою міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі, щоби зі сцени звучало слово "війна". Про це у вівторок, 28 березня, повідомляє пресслужба мінкульту.

"Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна". Так само це має бути важливим для всього світу, який має розуміти, чому ми не можемо здійснювати своє законне право на проведення "Євробачення-2023" в Україні - через брутальну агресію Росії", - сказав Ткаченко під час онлайн-зустрічі з партнерами щодо організації конкурсу.

Також міністр наполягає, що програма конкурсу має представляти культуру та дух України. "Дуже радий, що саме Великобританія зайняла друге місце та приймає "Євробачення-2023" за нас і для нас", - сказав Ткаченко.

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Українське "Євробачення"

"Євробачення-2023" мала прийняти Україна, оскільки її гурт Kalush Orchestra посів перше місце у 2022 році. Однак через війну Європейська мовна спілка вирішила, що конкурс від імені України прийме Великобританія, чий представник Сем Райдер посів друге місце.

Півфінали пройдуть 9 та 11 травня, фінал - 13 травня. Однією з чотирьох ведучих фіналу буде фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а одним із кореспондентів у відеовставках під час прямих ефірів - український ведучий Тімур Мірошниченко. 

Через перемогу минулого року Україна автоматично пройде до фіналу "Євробачення-2023".  Її представлятиме переможець національного відбору - гурт TVORCHI.

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Нагадаємо, що Росію та Білорусь усунули від участі в музичному змаганні. Білорусь - за порушення правил конкурсу: текст її пісні у 2021 році містив політичні послання. Росію дискваліфікували через війну проти України. 

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Україна перемогла на "Євробаченні-2022"

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