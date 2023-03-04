Німеччина обрала свого представника на Євробачення

На музичному конкурсі "Євробачення-2023" у Ліверпулі від Німеччини виступатиме гурт Lord of the Lost із композицією в стилі готичного металу.

У фіналі національного відбору на музичний конкурс "Євробачення-2023" у Німеччині переміг гурт Lord Of The Lost. Він набрав найбільше балів із восьми учасників за підсумками голосування журі, телеглядачів і фанатів. Відбір пройшов пізно ввечері в п'ятницю, 3 березня, в Кельні.

Гурт Lord Of The Lost складається з п'яти музикантів, які виступають разом із 2009 року. На "Євробаченні" у Великобританії вони виконають композицію в стилі готичного металу Blood & Glitter ("Кров і блиск").

Німці сподіваються, що з цією нетиповою для конкурсу піснею їм вдасться покращити статистику виступів на "Євробаченні". З 1956 року представники цієї країни вигравали лише двічі, а за останні роки тричі займали передостаннє місце і один раз - останнє.

"Євробачення" з Україною, але без Росії та Білорусі

"Євробачення-2023" пройде у рідному місті легендарного гурту The Beatles - Ліверпулі. Півфінали заплановані на 9 та 11 травня, а фінал - на 13 травня. Британський уряд роздасть українським біженцям три тисячі квитків на пісенний конкурс.

68-е "Євробачення" мала прийняти Україна, оскільки український гурт Kalush Orchestra посів перше місце в 2022 році. Але через війну Європейська мовна спілка вирішила, що конкурс від імені України прийме Великобританія, чий представник Сем Райдер посів друге місце.

Підготовка до "Євробачення-2023" проходить у співпраці з Національною суспільною телерадіокомпанією України. Однією з ведучих конкурсу стане фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а репортерів - український телеведучий Тімур Мірошниченко. В емблемі конкурсу об'єднані кольори прапорів Великобританії та України.

Україну на конкурсі представлятиме гурт TVORCHI з композицією Heart of Steel.

Білорусь та Росію усунули від участі в музичному змаганні. Білорусь - за порушення правил: текст пісні цієї країни в 2021 році не відповідав вимогам "Євробачення", які забороняють політичні послання. Росію дискваліфікували через повномасштабне військове вторгнення в Україну.