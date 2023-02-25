Євробачення: Великобританія дасть квитки біженцям з України

Три тисячі біженців з України зможуть безкоштовно відвідати пісенний конкурс "Євробачення-2023" у Ліверпулі. Проводити конкурс мали в Києві, але через війну його перенесли до Великобританії.

Британський уряд роздасть українським біженцям три тисячі квитків на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023", який пройде у Ліверпулі. Про це повідомила в суботу, 25 лютого, міністерка культури Великобританії Люсі Фрейзер.

"Квитки будуть запропоновані людям, які залишили Україну через війну, щоби вони могли взяти участь у шоу, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та їхній музиці", - цитує міністерку агентство Reuters.

Також британський уряд виділить 12 мільйонів доларів на організацію "Євробачення".

Українське "Євробачення"

"Євробачення-2023" пройде у рідному місті легендарного гурту The Beatles - Ліверпулі. Півфінали заплановані на 9 та 11 травня, а фінал - на 13 травня.

Спочатку конкурс, який відбудеться в 68-й раз, мала прийняти Україна, оскільки гурт Kalush Orchestra, який її представляв, посів перше місце в 2022 році. Але через війну Європейська мовна спілка вирішила, що "Євробачення-2023" від імені України прийме Великобританія, чий представник Сем Райдер посів друге місце.

Однією з чотирьох ведучих фіналу "Євробачення" буде фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Решта - британські знаменитості: ведучий власного комедійно-розважального ток-шоу Грем Нортон, лауреатка премії "Еммі" за роль у серіалі "Тед Лассо" Ханна Веддінгем і суддя в шоу талантів Britain's Got Talent Аліша Діксон. Одним із кореспондентів "Євробачення" у відеовставках під час прямих ефірів буде український ведучий Тімур Мірошниченко.

Через перемогу на конкурсі минулого року Україна автоматично пройде до фіналу "Євробачення-2023" разом із "великою п'ятіркою" країн які роблять найбільший фінансовий внесок у проведення шоу: Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Великобританією. Україну на "Євробаченні" представлятиме гурт TVORCHI, який став переможцем національного відбору.

Нагадаємо, Білорусь та Росію усунули від участі в музичному змаганні. Білорусь - за порушення правил участі: текст пісні цієї країни в 2021 році не відповідав вимогам "Євробачення", які забороняють політичні послання. Росію дискваліфікували через повномасштабне військове вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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