У США оголосили переможців телепремії Emmy

Найкращим драматичним серіалом 2022 року став "Спадкоємці", комедійним - "Тед Лассо". Премію "Еммі" за найкращу драматичну чоловічу роль отримав головний актор "Гри в кальмара".

У Лос-Анджелі у вівторок, 13 вересня, пройшла 74-та церемонія вручень телевізійної премії Emmy.

Головні серіали 2022 року

Премію за найкращий драматичний серіал отримав проєкт стрімінгової платформи HBO "Спадкоємці".

HBO та HBO Max цього року стали лідерами "Еммі" за кількістю номінацій - 140, обігнавши Netflix зі 105, а їхній серіал "Спадщина" був номінований у найбільшій кількості категорій - 25. Стрічка про родину власників глобальної медіаімперії, в якій точиться боротьба за контроль над компанією, вже отримувала статуетку за найкращу драму в 2020 році та перемогла знову в 2022. Цього року вона виборола чотири нагороди.

На другому місці за кількістю номінацій цього року були одразу два серіали: "Тед Лассо" та "Білий лотос", які змагалися в 20 категоріях.

"Тед Лассо" про футбольного тренера від Apple TV+ вдруге поспіль забрав нагороду за найкращу роботу в комедійному жанрі. Цього разу він обійшов "Вбивства в одній будівлі", "Хитрощі", "Дивовижну місіс Мейзел" і "Чим ми займаємося в тінях". Серіал також отримав статуетку за найкращу режисуру в жанрі.

"Тед Лассо" вдруге взяв "Еммі" за найкращий комедійний серіал, а Джейсон Судейкіс - за найкращу комедійну телероль. Фото: Aude Guerrucci/REUTERS

"Білий лотос" про гостей і персонал шикарного курорту на березі океану від HBO став найкращим мінісеріалом. Усього серіал отримав 10 статуеток.

Головні телеактори 2022 року

Приз за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі вперше в кар'єрі отримав корейський актор Лі Чон Че, який зіграв у "Грі в кальмара" від Netflix.

Корейський актор Лі Чон Че (зліва) вперше в кар'єрі отримав нагороду - за найкращу чоловічу роль у драматичній "Грі в кальмара". Творець серіалу Хван Дон Хьок (справа) взяв статуетку "Еммі" за режисуру. Фото: Aude Guerrucci/REUTERS

Це перший серіал на платформі, який перетнув позначку в мільярд годин переглядів, а також перший серіал іноземною мовою, який номінували на премію - одразу в 14 категоріях. "Гра в кальмара", отримала шість статуеток, зокрема, за найкращу режисуру драматичного серіалу.

Найкращою драматичною акторкою вже вдруге визнали Зендею за роль у підлітковій "Ейфорії" від HBO. В 2020 році Зендея стала наймолодшою жінкою, яка отримала таку нагороду.

Наймолодша переможниця за "найкращу жіночу драматичну роль" Зендея виборола другу "Еммі". Фото: Aude Guerrucci/REUTERS

Найкращим актором у комедійному жанрі вдруге визнали Джейсона Судейкіса з "Теда Лассо", а найкращою комедійною акторкою - Джин Смарт із серіалу "Хитрощі".

Читайте також: Фільм "Трикутник смутку" отримав у Каннах "Золоту пальмову гілку"