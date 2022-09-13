У США оголосили переможців телепремії Emmy

Премію за найкращий драматичний серіал отримав проєкт стрімінгової платформи HBO "Спадкоємці".
HBO та HBO Max цього року стали лідерами "Еммі" за кількістю номінацій - 140, обігнавши Netflix зі 105, а їхній серіал "Спадщина" був номінований у найбільшій кількості категорій - 25. Стрічка про родину власників глобальної медіаімперії, в якій точиться боротьба за контроль над компанією, вже отримувала статуетку за найкращу драму в 2020 році та перемогла знову в 2022. Цього року вона виборола чотири нагороди.
На другому місці за кількістю номінацій цього року були одразу два серіали: "Тед Лассо" та "Білий лотос", які змагалися в 20 категоріях.
"Тед Лассо" про футбольного тренера від Apple TV+ вдруге поспіль забрав нагороду за найкращу роботу в комедійному жанрі. Цього разу він обійшов "Вбивства в одній будівлі", "Хитрощі", "Дивовижну місіс Мейзел" і "Чим ми займаємося в тінях". Серіал також отримав статуетку за найкращу режисуру в жанрі.
"Білий лотос" про гостей і персонал шикарного курорту на березі океану від HBO став найкращим мінісеріалом. Усього серіал отримав 10 статуеток.
Головні телеактори 2022 року
Приз за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі вперше в кар'єрі отримав корейський актор Лі Чон Че, який зіграв у "Грі в кальмара" від Netflix.
Це перший серіал на платформі, який перетнув позначку в мільярд годин переглядів, а також перший серіал іноземною мовою, який номінували на премію - одразу в 14 категоріях. "Гра в кальмара", отримала шість статуеток, зокрема, за найкращу режисуру драматичного серіалу.
Найкращою драматичною акторкою вже вдруге визнали Зендею за роль у підлітковій "Ейфорії" від HBO. В 2020 році Зендея стала наймолодшою жінкою, яка отримала таку нагороду.
Найкращим актором у комедійному жанрі вдруге визнали Джейсона Судейкіса з "Теда Лассо", а найкращою комедійною акторкою - Джин Смарт із серіалу "Хитрощі".