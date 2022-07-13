 У США оголосили номінантів на премію ″Еммі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2022

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Новини

У США оголосили номінантів на премію "Еммі"

Найбільшу кількість номінацій на премію "Еммі" цього року отримали стрімінгові платформи HBO та Netflix. У фаворитах драматичний серіал "Спадщина" з 25 номінаціями та комедійний серіал "Тед Лассо" з 20.

Гра в кальмара

Кадр з "Гри в кальмара"

У США в ніч на середу, 13 липня, оголосили номінантів на найпрестижнішу телевізійну премію "Еммі", яку називають серіальним "Оскаром". Переможців оголосять під час урочистої церемонії 12 вересня у Лос-Анджелесі. Це буде 74-та церемонія вручення нагород "Еммі".

Найбільшу кількість номінацій отримали стрімінгові платформи, продовжуючи тренд останніх років. Серед лідерів індустрії цього року - HBO і HBO Max зі 140 номінаціями та Netflix - зі 105.

"Спадщина" - лідер за кількістю номінацій

Кадр зі Спадщини

Кадр зі "Спадщини"

Фаворитом цього року став серіал HBO "Спадщина" про родину власників глобальної медіаімперії, в якій точиться боротьба за контроль над компанією. Він отримав номінації у 25 категоріях, серед яких і за найкращий драматичний серіал. "Спадщина вже отримувала "Еммі" у цій категорії в 2020 році.

За найкращу чоловічу роль змагатимуться два актори серіалу - Браян Кокс, який грає главу сімейства, та Джеремі Стронг, який грає його сина. 

Головні номінанти "Еммі"

Одним із конкурентів "Спадщини" у категорії драматичних серіалів буде корейський трилер "Гра в кальмара" виробництва Netflix. Це перший серіал на платформі, що перетнув позначку в мільярд годин переглядів, а також перший серіал іноземною мовою, який номінували на премію. Всього він має 14 номінацій.

За перемогу в номінації "драма" боротимуться, серед інших, також науково-фантастичний серіал "Дивні дива" (Netflix) та підлітковий "Ейфорія" (HBO) про знайомство з сексом і наркотиками. 

Кадр з Теда Лассо

Кадр з "Теда Лассо"

На другому місці за кількістю номінацій одразу два серіали. Перший - комедійний "Тед Лассо" (Apple TV+) про футбольного тренера. Торік він завоював нагороду за найкращу роботу в жанрі.

Цього року його конкурентами в комедійному жанрі стануть, зокрема, "Вбивства в одній будівлі", "Хитрощі", "Дивовижна місіс Мейзел" і "Чим ми займаємося в тінях".

Другий - "Білий лотос" (HBO) про відпочивальників і персонал шикарного курорту на березі океану. Обидва мають по 20 номінацій.

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