У Лондоні закинули залізничникам намір зірвати "Євробачення"

Британська транспортна профспілка RMT оголосила намір провести страйк у день фіналу "Євробачення". Це викликало різку критику з боку уряду Великобританії, яка приймає конкурс від імені воюючої України.

Міністр транспорту Великобританії Марк Гарпер різко розкритикував найбільшу британську транспортну профспілку RMT за намір провести страйк у день фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Відповідну заяву британський урядовець зробив в етері мовника BBC в неділю, 30 квітня.

Британський міністр звинуватив профспілку в тому, що вона "цинічно націлилася на пісенний конкурс "Євробачення", оголосивши страйк на 13 травня.

Члени RMT оголосили початок страйку 13 травня після того, як останню пропозицію залізничних операторів щодо оплати праці відхилили. Зокрема, RMT заявила, що Rail Delivery Group (RDG), яка представляє залізничних операторів, "торпедувала" переговори про заробітну плату. Натомість міністр Гарпер запевнив, що була зроблена "справедлива і розумна пропозиція щодо зарплати".

В інтерв'ю для BBC Гарпер закликав RMT винести пропозицію щодо зарплат на розгляд своїх членів і дозволити їм вирішувати самим щодо цього. Водночас, за словами міністра, замість того, щоб зробити це, RMT "закликала до страйків, які цинічно спрямовані проти пісенного конкурсу Євробачення".

Міністр: Ми проводимо конкурс для України

"Причина того, чому це так жахливо, полягає в тому, що це не наш пісенний конкурс. Ми проводимо його для України", - сказав Гарпер. Урядовець наголосив на цьому тлі, що RMT мала би бути "солідарною" з українськими залізничниками, які стали ціллю для російського президента Володимира Путіна під час війни проти України.

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Медіакомпанія ВВС звернулася до RMT з проханням прокоментувати ситуацію, але профспілка відповіла, що їй немає чого додати до своїх попередніх заяв.

RMT заявила, що розпочне акцію, яка зачепить 14 залізничних операторів, й триватиме 24 години в суботу 13 травня - в день, коли Ліверпуль прийматиме фінал "Євробачення" від імені України. Члени профспілки страйкуватимуть з 00:01 до 23:59 за британським часом.

Керівництво профспілки та залізничні оператори обговорювали нову пропозицію щодо зарплати, спрямовану на припинення тривалої суперечки. Пропозиції RDG передбачали річне підвищення зарплати на п'ять відсотків, у залежності від згоди профспілки на "процес вирішення спору" та ухвалення загального принципу змін у трудовій практиці. Раніше цього тижня генеральний секретар RMT Мік Лінч заявив, що RDG "відмовилася від своїх початкових пропозицій і торпедувала ці переговори".

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