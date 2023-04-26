Чарльз і Камілла урочисто відкрили сцену "Євробачення-2023"Фото: Phil Noble/AP/picture alliance
МузикаВеликобританія
Чарльз ІІІ у Ліверпулі урочисто відкрив сцену "Євробачення"
Максим Сидоржевський
31 хв. тому
У Ліверпулі в концертній залі M&S Bank Arena король Великобританії Чарльз ІІІ і його дружина королева-консорт Камілла урочисто відкрили сцену, на якій з 9 по 13 травня відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2023".
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Король Великобританії Чарльз ІІІ та його дружина королева-консорт Камілла у середу, 26 квітня, урочисто відкрили в концертній залі M&S Bank Arena у Ліверпулі сцену, на якій з 9 по 13 травня проходитиме пісенний конкурс "Євробачення" 2023 року.
Після зворотного відліку, який вели глядачі, Чарльз і Камілла відкрили сцену конкурсу, натиснувши велику рожеву кнопку, яка запустила яскраве світлове шоу.
Чарльз і Камілла також зустрілися з учасницею від Великобританії Мей Мюллер і взяли участь у записі фрагменту дитячого телевізійного розважального шоу Blue Peter. "Ми будемо спостерігати з великим інтересом, підбадьорюючи вас", - сказав король, звертаючись до Мей Мюллер.
Ліверпуль прийматиме конкурс від імені торішнього переможця - України, яка не змогла провести конкурс через російське вторгнення. Минулого року Великобританія посіла друге місце. Вона проводитиме конкурс вперше за 25 років.
Король та королева, відкриваючи сцену, зустрілися також з ведучими конкурсу, серед яких фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна.
"Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна". Так само це має бути важливим для всього світу, який має розуміти, чому ми не можемо здійснювати своє законне право на проведення "Євробачення-2023" в Україні - через брутальну агресію Росії", - сказав Ткаченко під час онлайн-зустрічі з партнерами щодо організації конкурсу.