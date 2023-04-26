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Король Великобританії Чарльз та королева-консорт Камілла урочисто відкрили сцену "Євробачення-2023"
Чарльз і Камілла урочисто відкрили сцену "Євробачення-2023"Фото: Phil Noble/AP/picture alliance
МузикаВеликобританія

Чарльз ІІІ у Ліверпулі урочисто відкрив сцену "Євробачення"

Максим Сидоржевський
31 хв. тому

У Ліверпулі в концертній залі M&S Bank Arena король Великобританії Чарльз ІІІ і його дружина королева-консорт Камілла урочисто відкрили сцену, на якій з 9 по 13 травня відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2023".

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Король Великобританії Чарльз ІІІ та його дружина королева-консорт Камілла у середу, 26 квітня, урочисто відкрили в концертній залі M&S Bank Arena у Ліверпулі сцену, на якій з 9 по 13 травня проходитиме пісенний конкурс "Євробачення" 2023 року.

Після зворотного відліку, який вели глядачі, Чарльз і Камілла відкрили сцену конкурсу, натиснувши велику рожеву кнопку, яка запустила яскраве світлове шоу. 

Чарльз і Камілла також зустрілися з учасницею від Великобританії Мей Мюллер і взяли участь у записі фрагменту дитячого телевізійного розважального шоу Blue Peter. "Ми будемо спостерігати з великим інтересом, підбадьорюючи вас", - сказав король, звертаючись до Мей Мюллер.

Ліверпуль прийматиме конкурс від імені торішнього переможця - України, яка не змогла провести конкурс через російське вторгнення. Минулого року Великобританія посіла друге місце. Вона проводитиме конкурс вперше за 25 років.

Король та королева, відкриваючи сцену, зустрілися також з ведучими конкурсу, серед яких фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна. 

Чарльз і Камілла з ведучими Євробачення (праворуч від короля - Юлія Саніна)
Чарльз і Камілла з ведучими Євробачення (на фото праворуч від короля - Юлія Саніна)Фото: Phil Noble/AP/picture alliance

У лютому британський уряд заявив, що надасть три тисячі квитків на "Євробачення" біженцям з України та виділить 10 мільйонів фунтів стерлінгів на проведення конкурсу. 

Наприкінці березня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав Великобританію, щоби  зі сцени "Євробачення" лунало слово "війна".

"Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна". Так само це має бути важливим для всього світу, який має розуміти, чому ми не можемо здійснювати своє законне право на проведення "Євробачення-2023" в Україні - через брутальну агресію Росії", - сказав Ткаченко під час онлайн-зустрічі з партнерами щодо організації конкурсу.

Україну на конкурсі представить гурт TVORCHI.

Читайте також: "Не можемо не говорити про війну": TVORCHI про підготовку до "Євробачення"

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