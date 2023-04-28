TVORCHI перед "Євробаченням": Ми не хочемо, щоби нас жаліли

Перед від'їздом на пісенний конкурс "Євробачення-2023", у п'ятницю, 28 квітня, просто в залі Київського залізничного вокзалу, українські учасники з дуету TVORCHI заявили про своє прагнення перемогти.

Вони виступили з доброчинною ініціативою та дали в пасажирському залі останній перед конкурсом концерт, у якому взяли участь переможниця "Євробачення-2016" Jamala, гурти MELOVIN, ROXOLANA і TAYANNA.

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Щоденна підготовка до конкурсу

Тернопільській дует TVORCHI у складі саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та чорношкірого вокаліста Джеффрі Кенні на пресконференції перед відбуттям на конкурс поскаржився журналістам на критичний брак вільного часу. "Ми щодня готуємося до конкурсу, провадимо репетиції від ранку до ночі", - каже Кенні. Йому ще бракує українських слів, але він намагається виступати на публіці та відповідати на запитання журналістів саме українською.

Своєю чергою Гуцуляк додав, що нескінченні репетиції є лише частиною зайнятості артистів. За його словами, їм доводиться терпіти багато примірок сценічних костюмів, які ще шиють та вдосконалюють, а також репетирувати не лише співи і музику, а й хореографію. "Робимо все, щоби гідно представити нашу Україну в Ліверпулі. І щоби всі люди, які голосували за нас, подивилися і сказали: так, це наші хлопці!", - сказав він.

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Творчість під час комендантської години

Пісня, з якою TVORCHI їдуть на "Євробачення", має назву "Сталеве серце". Гурт випустив офіційний відеокліп цієї пісні, але згодом записав ще й ремікс на неї. Як пояснив Гуцуляк, такими були вимоги конкурсного журі.

"Ми думали зробити акустичну версію, як всі, але потім вирішили зробити відео в Будинку культури в Києві, в самому серці столиці України, в комендантську годину. Це для нас стало символом єдності, бо це перша наша велика відеоробота, де задіяні більше двох людей. Там 60 танцівників, які в гіпнотичній хореографії демонструють єдність в такий важкий і темний час. Що хай би як важко нам було, ми будемо єдині та сильні", - сказав артист.

Гуцуляк вважає, що актуальність "Євробачення" під час війни не знизилась, і що після 24 лютого кожен українець став не тільки ще краще робити свою роботу, а й допомагати державі волонтерством та іншими добрими справами. "Я впевнений, що багато людей стежать за "Євробаченням", є прихильниками цього конкурсу, адже музика об'єднує нас всіх і робить нас сильнішими", - каже він.

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Прагнення перемоги

Кенні запевнив, що націлений зробити все, аби здобути перемогу в британському Ліверпулі, який цього року прийме "Євробачення" замість України. Артист визнав, що радітиме, якщо вдасться добре виступити і українському гурту дадуть перемогу. "Але для нас ще важливіше, щоби ми здобули підтримку всього світу та перемогли у війні проти російської агресії", - сказав він.

А Гуцуляк вважає місією своєї участі на конкурсі донести світові, що українці не хочуть, щоби їх жаліли. "Ми хочемо, щоби всі дивилися на Україну і на українців - як ми об'єдналися, які сильні ми стали. І щоби всі ставали такими як ми, щоби всі єдналися навколо України та допомагали нам у боротьбі проти зла, яке прийшло на нашу землю, щоби якнайшвидше мир прийшов до нас", - додав він.

Дует TVORCHI оголосив, що долучається до зусиль компанії Visa та ініціативи UNITED24 зі збору 10 мільйонів гривень на закупівлю 10 інкубаторів для передчасно народжених дітей. Адже внаслідок сильного стресу, який переживають під час війни українські жінки, в державі почастішали випадки передчасних пологів. "Ми хочемо показати всьому світові, що в нас сталеві серця і ми хочемо, щоби серця немовлят, передчасно народжених під час війни та обстрілів, билися сильніше", - сказав Кенні.

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