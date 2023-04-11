Мільярдер Бренсон став амбасадором платформи United24

Річард Бренсон став послом платформи зі збору коштів для України United24. Серед напрямів співпраці з британським мільярдером Володимир Зеленський назвав цифровізацію освіти та розмінування.

Британський мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон долучився до команди амбасадорів глобальної фандрейзингової платформи з підтримки України United24 , повідомила ввечері в понеділок, 10 квітня, пресслужба президента України.

Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом у Києві та подякував йому за послідовну підтримку України у протидії російській агресії. "Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань - зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік", - наголосив президент.

Своєю чергою Бренсон зазначив, що захоплюється мужністю українського народу й для нього честь стати амбасадором United24. "Я з нетерпінням чекаю можливості використати глобальне охоплення та мережі Virgin Unite, щоб допомогти підтримати роботу United24 для народу України", - сказав він.

На що Бренсон збиратиме кошти для України

Зеленський зазначив, що "є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом". Серед таких питань він назвав відбудову України, зокрема освітньої інфраструктури, цифровізацію, оснащення обладнанням, забезпечення бомбосховищами освітніх закладів.

Крім того, серед головних викликів, які стоять перед Україною, президент назвав розмінування територій після бойових дій. Він зауважив, що для цього країні потрібна технологічна допомога.

Зеленський також привернув увагу Бренсона до проблеми масової депортації українських дітей до Росії та необхідності тиску, зокрема інформаційного, на РФ у цьому питанні.

Підтримка України Бренсоном

Річард Бренсон послідовно підтримує Україну з 2014 року. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Бренсон обговорив з Зеленським майбутні проєкти в Україні.

У червні 2022 року мільярдер відвідав Україну. Зокрема, Бренсон відвідав Гостомель, де обговорював перспективи реконструкції аеропорту, співпрацю в космічній сфері, а також проєкт будівництва нового літака замість зруйнованого росіянами Ан-225 "Мрія".

Раніше до команди амбасадорів United24 долучилися американські історик Тімоті Снайдер, актор Марк Гемілл, акторка й співачка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, відомі українські спортсмени Андрій Шевченко, Олександр Усик, Еліна Світоліна та інші.