Гурт TVORCHI: "Не можемо не говорити про війну"

13 травня український гурт TVORCHI виступить у фіналі "Євробачення" у Ліверпулі. Як триває підготовка, чому музиканти переробили конкурсну пісню Heart of Steel та чи планують говорити про війну - у інтерв'ю DW.

Гурт TVORCHI родом із Тернополя. Саме там і познайомилися учасники проєкту - Ендрю Гуцуляк та Джеффрі Кенні. Артисти разом вчилися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського, та працювати за професією їм не судилося: тодішніх студентів об'єднала музика. Так і з'явився гурт TVORCHI, де Ендрю Гуцуляк став музичним продюсером, а Джеффрі Кенні - вокалістом та автором текстів.

17 грудня 2022 року гурт TVORCHI здобув перемогу на національному відборі на "Євробачення" з конкурсною піснею Heart Of Steel, отримавши максимальну підтримку від глядачів. Нині музиканти активно готуються до участі в пісенному конкурсі. DW поговорила з гуртом перед його концертом у Львові.

Deutsche Welle: Як і чим Ви живете напередодні "Євробачення"?

Джеффрі Кенні: Зараз дуже складний період. У нас дуже багато роботи. Ми дуже багато репетируємо.

Ендрю Гуцуляк: І ми відвідуємо промоподії, які присвячені "Євробаченню". Нещодавно були в Барселоні та Тель-Авіві, а найближчим часом ми відвідаємо Амстердам. У таких поїздках ми даємо багато інтерв'ю, розказуємо про Україну й виступаємо. Також у нас почалися репетиції, нещодавно було кілька репетицій від самого ранку й до вечора. Але ми в захваті. Ми працюємо для того, щоб представити Україну найкращим чином.

9 березня Ви презентували оновлену версію конкурсної пісні Heart of Steel, зокрема до неї Ви додали слова українською мовою та змінили кінцівку. Розкажіть, чому саме такі зміни відбулися?

Джеффрі Кенні: Ми хотіли додати в пісню щось українське, тому що ми - український гурт і представляємо Україну. Ці слова дуже сильні, і вони об'єднують пісню. Ось що я можу сказати.

Ендрю Гуцуляк: І додають нових сенсів, тому що там є рядки: "Світ палає, а ти дій". Це означає, що яка б погана ситуація не була, ти повинен щось робити і рухатись вперед, і все буде добре. А скрипки в кінці доповнюють пісню й додають драматичності всій композиції. І також ідеально передають тривожний момент боротьби: коли ти падаєш, але встаєш і йдеш вперед.

Скільки часу пішло на роботу над оновленою версією?

Ендрю Гуцуляк: Одразу після перемоги в національному відборі ми багато працювали над піснею. Ми використали весь час максимально. Було дуже багато різних версій, але зупинилися саме на цій.

За правилами конкурсу, Ви як представники країни, яка перемогла минулого року, одразу потрапляєте у фінал, тобто Ви будете виступати у прямому ефірі лише один раз. Сам виступ триватиме менше трьох хвилин. Чим вражатимете глядача?

Ендрю Гуцуляк: Ми не можемо багато розказати про наш номер, тому що ми хочемо подарувати живі емоції під час нашого виступу й вразити глядачів. Скажу одне, що ми робимо все для того, щоби представити Україну на найвищому рівні. І ми сподіваємося, вам сподобається те, що ми готуємо.

Гурт TVORCHI Фото: picture alliance/dpa/Ukrinform

Яке загальне враження Ви хочете справити на глядача? Якщо брати комплексно: пісня, постановка, Ваша подача.

Ендрю Гуцуляк: Ми сподіваємося, що наш перформанс надихне людей по всій планеті бути трохи сильнішими й в поганих ситуаціях не падати духом, а боротися, йти вперед з усмішкою. Ми будемо дуже раді, якщо наша пісня сподобається людям.

На "Євробаченні" до України буде прикута увага не лише як до країни-переможниці, а як і до країни, в якій триває війна. Що хочете донести світові про Україну?

Ендрю Гуцуляк: Перш за все, ми хочемо подякувати всім, хто підтримує Україну в ці складні часи. Це має для нас дуже велике значення. Ми хочемо показати їм, що будемо раді їхній підтримці аж до перемоги України. Ми живемо в цій країні, тому ми будемо розказувати те, що відбувається в нашому повсякденному житті. Знаєте, якби ми десь жили на островах, то ми, мабуть, і розказували б про те, що відбувається на островах. А так ми живемо в Україні, в якій триває війна, де летять ракети. Ми не можемо про це не говорити, тому що це наше щоденне життя. Ми не можемо придумати якусь іншу історію.

Читайте також: "Євробачення" змінює правила голосування

А як під час війни пишеться музика?

Джеффрі Кенні: Це цікаво, тому що відчуття - різні, теми - різні. У нас були й є досі повітряні тривоги. Я можу сказати, що вони відволікають, тому що ви не можете повністю розслабитися, тому що ви не знаєте, що може статися далі. Це дуже незручне відчуття. І багато в чому це також стосується пісень, зокрема впливає на їх запис. Був тривалий період, коли не було світла, і нам потрібно було знайти інше джерело електроенергії, щоб записувати пісні. Проте головне, звісно, перемога в кінці.

Наскільки я знаю, ви виступали перед українськими військовими. Розкажіть, чим запам'яталися ці виступи для Вас?

Джеффрі Кенні: Наш виступ у військовому таборі відбувався на кузові вантажівки. Це була така маленька сцена, але ми змогли обмінятися хорошими емоціями з відважними українськими воїнами. Крім того, я дав одному з військових свою панамку, а він натомість дав мені свій військовий кашкет. Це було надзвичайно. Я збираюся зберегти той кашкет. Нам було дуже приємно поспілкуватися з українськими військовими, поділитися з ними, так би мовити, позитивними емоціями.

Джеффрі, чому Ви вирішили залишилися в Україні після нападу Росії? Адже Ви не маєте українського громадянства й могли б безперешкодно виїхати з України.

Джеффрі Кенні: По-перше, я можу сказати, що Україна - це мій другий дім, тому що я тут живу вже близько десяти років. Це було, безперечно, правильно. Я почав займатися музикою ще до того, як я закінчив університет. Я вирішив залишитися, тому що я знайшов тут те, що мені подобається робити. А також я зустрів тут членів своєї команди, своїх друзів. Я можу сказати, що у мене тут є частина родини. Тож, по суті, моє нове життя тут. Україна - мій другий дім. І я насолоджуюся тим, що я тут, тим, що я створюю музику для людей, які цінують те, що ми робимо. Отже, я насправді не маю прямої відповіді на це питання. Просто можу сказати, що тут мій другий дім.

Чи плануєте Ви коли-небудь повернутися до Нігерії?

Джеффрі Кенні: Я дуже хочу відвідати Нігерію, але ми постійно зайняті. Моя мама хоче, щоб я приїхав і залишився в Нігерії приблизно на три тижні. Але так, я обов'язково знайду час для цього. Я не впевнений, коли саме, але я точно знайду час, бо я дуже цього хочу.

Ендрю Гуцуляк: Так, ми також говоримо: "Джефрі, коли ти збираєшся привезти всіх нас до Нігерії? Ми будемо раді побачити та спробувати місцеву їжу та все інше".

Чого Ви очікуєте від участі у "Євробаченні"? І яким Ви бачите своє творче життя після пісенного конкурсу?

Ендрю Гуцуляк: Для нас буде дуже добре, якщо ми представимо нашу Україну найкращим чином і будемо задоволені зробленою роботою. А про майбутні плани… Ми плануємо реліз нового альбому після "Євробачення", а також концерти, можливо, тури. Крім того, ми будемо випускати музичні відео. Тому попереду багато роботи, і ми вже хочемо поділитися результатами.