"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

Лорін зі Швеції здобула переконливу перемогу на "Євробаченні". Ще до початку міжнародного пісенного конкурсу, що завершився в ніч на 14 травня, вона була фавориткою рейтингу букмекерів. У Ліверпулі Лорін лише зміцнила свої позиції. Вокальні дані, бездоганне аранжування пісні "Tattoo", геніальну у своїй простоті, але складну в реалізації ідею постановки номера гідно оцінили національні журі. Лорін зі значним відривом від інших виконавців виграла це голосування.

А ось більшість телеглядачів віддали 12 балів Керіє з Фінляндії. Його мікс "Cha Cha Cha" з репу фінською мовою, електронної музики та металу моментально став хітом ліверпульських клубів. Їх у дні проведення "Євробачення" заполонили фанати конкурсу. Перевага Керіє - у новизні та автентичності. Пісня ж Лорін нагадує "Euphoria", з якою вона виграла "Євробачення-2012" у Баку. У Ліверпулі Лорін перемогла за сумою голосувань національних журі та глядачів.

Своє гасло - "Це божевільно, це вечірка" Керіє чудово продемонстрував на "Євробаченні" в Ліверпулі Фото: Oli Scarff/AFP/Getty Images

Символічна перемога Лорін на "Євробаченні"

Почавши співати затиснутою між двома плитами, одна з яких поступово піднімалася дедалі вище і вище, Лорін ніби в трансі станцювала свій кармічний танець. Вона принесла Швеції сьому перемогу на "Євробаченні". Досі цей рекорд утримувала Ірландія. Лорін повторила і досягнення представника цієї країни Джоні Логана. Він довгий час був єдиним виконавцем, який двічі перемагав на конкурсі. Третю перемогу на "Євробаченні" Логан здобув уже як композитор.

Завдяки Лорін у 2024 році "Євробачення" пройде у Швеції. Цього року виповниться 50 років, як шведський квартет ABBA посів на конкурсі перше місце із піснею "Waterloo". Та перемога стала не лише першою для Швеції на "Євробаченні", а й започаткувала карколомну кар'єру ABBA. Очевидно, що цей ювілей гідно святкуватимуть у Стокгольмі чи Гетеборгу.

Знак єдинорога показють Ноа Кірел (у центрі) з Ізраїлю та її танцюристи Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Зірки Ізраїлю та Італії засяяли в Ліверпулі

Крім фіна Керіє іншою новою зіркою "Євробачення" стала ізраїльтянка Ноа Кірел. На батьківщині вона сьогодні - одна з найпопулярніших співачок. Тепер із сучасною не лише за постановкою, а й за посланням композицією "Unicorn" 22-річна виконавиця отримала міжнародне визнання. На "Євробаченні" вона посіла третє місце. Рефреном через пісню проходить неологізм femininal (поєднання слів "фемінізм" та "феноменально).

А представник Італії в Ліверпулі Марко Менгоні після двох перемог на фестивалі в Сан-Ремо є безумовним улюбленцем та широко відомим на Апеннінському півострові. Марко теж уже вдруге брав участь у "Євробаченні". 2013 року в Мальме він посів сьоме місце. У Ліверпулі в підсумковій таблиці він піднявся на три рядки вище з типовою, але дуже гарною та емоційно заспіваною баладою "Due Vite".

Дует Tvorchi здобув на "Євробаченні" шосте місце Фото: Aaron Chown/PA Wire/empics/picture alliance

Успіх українського дуету Tvorchi

Україна може пишатися шостим місцем. Композиція у стилі R'n'B "Heart of Steel" - одна з найсучасніших, які пролунали на "Євробаченні-2023". Бездоганним було і її технічне втілення на сцені в Ліверпулі, коли один із учасників дуету Tvorchi Джеффрі то перетворювався на свого аватара, то зливався з ним.

А представники Норвегії та Бельгії Алессандра та Gustaph, які посіли з танцювальними "Queen of Kings" та "Because of you" п'яте та сьоме місця відповідно, неначе підхопили прапор ЛГБТ, з яким вийшов на сцену "Євробачення" на початку конкурсу Марко Менгоні.

Варто відзначити й успіх Аліки Мілової з баладою "Bridges". З нею Естонія піднялася на восьме місце в підсумковій таблиці. Вокальні дані Аліки та композиція, написана одним із авторів пісні, яка принесла перемогу на "Євробаченні" в 2019 році голландцю Дункану Лоренсу, стали запорукою успіху Аліки. Вона народилася і виросла у російськомовній родині в естонській Нарві.

А у складі чеського секстету Vesna, який посів у Ліверпулі 10-те місце, виступила росіянка Олеся Очеповська. Те, що дівчата змогли увійти до першої десятки конкурсу, одна з його несподіванок. Однією з причин успіху композиції "My sister's crown", крім сучасної постановки фолку разом з електро-бітом, можливо, став багатонаціональний склад учасниць цієї команди. Приспів пісні дівчата виконують українською мовою, а композиція є алегорією на тему війни та жіночої солідарності.

Спецефекти не допомогли - Lord Of The Lost посіли на "Євробаченні" останнє місце Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Черговий провал Німеччини на "Євробаченні"

Успіху австралійського рок-гурту Voyager з одного боку може порадіти, а з іншого боку - позаздрити німецький гурт Lord Of The Lost. Порадіти тому, що соліст Voyager Даніель Естрін (Daniel Estrin) народився та виріс у Німеччині. До Австралії він емігрував 1999 року. А позаздрити - тому, що Voyager співають у тому самому метал-стилі, що Lord Of The Lost, але австралійці посіли дев'яте місце, а німці - останнє.

Провал композиції "Blood & Glitter" у Ліверпулі - це друге поспіль останнє місце Німеччини на "Євробаченні" після двох передостанніх. Музичні критики та шанувальники конкурсу в країні вже давно говорять про те, що відповідальним за національний відбір на "Євробаченні" в Німеччині потрібно кардинально міняти концепцію.

Самі ж музиканти досить спокійно сприйняли свою поразку. Відразу після конкурсу вони вирушають у черговий спільний тур з Iron Maiden, тому їхній кар'єрі нічого не загрожує.

Серце для України: виступ Alyosha під час першого півфіналу "Євробачення" Фото: Martin Meissner/AP/dpa

Серце "Євробачення" б'ється за Україну

"Євробачення-2023" стало особливим. Конкурс відбувся у Ліверпулі, але від імені України. І Великій Британії вдалося продемонструвати щиру підтримку України. У Ліверпулі скрізь видно знаки солідарності з Україною: від розвішаних по місту прапорів, плакатів, розставлених фігур солов'їв, що символізують різні українські регіони, лотереї на користь України, що розігрується в пішохідній зоні, до розфарбованих у синьо-жовті кольори вуличних огорож.

І в ці кольори буквально занурювався зал, коли гості першого півфіналу "Євробачення" українська співачка Alyosha та ліверпульська співачка Ребекка Фергюсон разом заспівали композицію Duran Duran "Ordinary World". У цей час на сцені у художній та в дуже емоційній формі була розказана історія українських біженців. Чимало з них сиділи в залі як глядачі, яким організатори подарували квитки.

Багаті музичні традиції Ліверпуля стали особливо наочними, коли у фіналі конкурсу зірки "Євробачення" минулих років виконали хіти відомих музикантів міста: від "Imagine" Джона Леннона до "Whole again" Atomic Kitten.

Головну пісню вечора, якщо не брати до уваги "Tattoo" Лорін, заспівав наприкінці шоу Дункан Лоренс. Гімн легендарного клубу "Ліверпуль" "You'll never walk alone" був адресований не лише учасникам та глядачам "Євробачення", а насамперед - Україні. Символічно й те, що Вєрка Сердючка, серед інших українських виконавців запрошена виступити в якості гості, цього разу чітко заспівала "Russia goodbye". Росія, відсторонена від участі у конкурсі через напад на Україну, зважаючи на все, не скоро повернеться на "Євробачення".

