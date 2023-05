Другий півфінал "Євробачення-2023": суть у концепції

Другий півфінал "Євробачення-2023", який завершився в Ліверпулі пізно ввечері в четвер, 11 травня, судячи з прогнозів букмекерів, був набагато слабшим за перший відбірковий тур. Цієї думки дотримувалася і більшість журналістів, акредитованих на конкурсі. Одностайні вони були й у тому, що найсильніший номер другого півфіналу - made in Austria.

Успіх Австрії на "Євробаченні"

У трихвилинну композицію Who the hell is Edgar? (мається на увазі Едгар По. - Ред.) австрійському дуету Teyа & Salena вдалося не тільки запакувати кілька сильних послань, але й креативно представити їх. По-перше, це сатира на шоу-бізнес. У ній ідеться не тільки про муки творчості, а й про те, що цю працю не завжди належно оцінюють. Дівчата у жартівливій формі скаржаться: за 30 секунд прослуховування на стрімінгових платформах виконавці отримують жалюгідні 0,003 цента.

Крім того, це ще й пісня про рівноправність, наприклад, жінок. Невипадково днем її прем'єри обрали 8 березня. Номер здобув підтримку від переможниці "Євробачення-2014". Кончіта Вурст з Австрії у четвер увечері була у залі серед глядачів другого півфіналу. З музичного погляду Who the hell is Edgar? вдало зміксував інді-поп з електронним бітом і хоралом.

Інші успішні концепції "Євробачення-2023"

Концептуальним був і виступ Albina & Familja Kelmedi з Албанії. Щоби виконати гімн сім'ї Duje, албанська співачка Альбіна взяла з собою до Ліверпуля всю свою родину у повному складі. Балканський етно-поп у поєднанні з відмінними вокальними даними має постійних шанувальників на "Євробаченні", в тому числі серед численної діаспори в різних країнах Європи.

Для Albina & Familja Kelmedi участь у "Євробаченні" - справа всієї родини Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

А ось танцювальна диско-композиція в стилі 90-х Because of you, з якою Gustaph пройшов у фінал, була написана ним разом із бельгійським ЛГБТ-активістом. Примітно, що у розважальній формі життєствердну тему сексуальної та гендерної різноманітності підхопили у другому півфіналі травесті-шоу під час підбиття підсумків голосування глядачів.

Іншу концепцію вже не перший рік успішно реалізує на "Євробаченні" Кіпр. Представляти цю країну національний телемовник запрошує легіонерів. І хоча батьки Ендрю Ламбру - кіпріоти, вони давно живуть в Австралії. Отже, Ендрю цілком міг розраховувати на підтримку австралійців. Та й греки, як правило, охоче віддають свої голоси дружньому Кіпру.

Музичний мікс "Євробачення"

"Євробаченню" не чуже і музичне розмаїття. Підтвердженням цього став вихід у фінал двох дуже різних рок-гуртів - Joker Out зі Словенії з танцювальним інді-попом Capre Diem і "металістів" з Австралії Voyager з Promise. Втім, в обох випадках це були радше софт-версії рок-музики. Але хлопці - як молоді з Європи, так і старші з Австралії - виглядали на сцені та співали добре.

Соліст австралійського гурту Voyager, німець Даніель Естрін народився і виріс поблизу Гамбурга Фото: Jessica Gow/TT/IMAGO

Вокальні дані - не найсильніший бік представниці Польщі. Бланка завоювала симпатії глядачів, швидше за все, завдяки своїм зовнішнім даним і запальним латиноамериканським ритмам пісні Solo.

Ну і яке "Євробачення" без балад! Фінальну квоту за ними за підсумками другого відбіркового туру вичерпали вірменка Brunette з Future Lover, естонка Аліка з Bridges і Моніка Лінкіте з Литви з композицією, яку баладою можна назвати лише умовно. Поліфонічне заклинання литовського фольклору в Stay надовго запам'ятовується.

Аліка з баладою з Естонії Bridges на "Євробаченні" у Ліверпулі Фото: Jessica Gow/TT/IMAGO

В очікуванні фіналу "Євробачення"

У другому півфіналі, як і в першому, тема солідарності з Україною залишалася актуальною: і в кольорах суконь ведучих - синьому в Юлії Саніної та жовтому в Ханни Веддінгем, і в музиці. Як пояснив DW креативний директор конкурсу Герман Ненов, на "Євробаченні" добре знають сучасну музику з України. У другому півфіналі Ненову хотілося показати її витоки. Українська класика та народна пісня у сучасній обробці пролунала у Ліверпулі у виконанні Марії Яремчук, Злати Дзюньки та репера OTOY.

Загалом другий півфінал не справив такого ж сильного враження, як перший. Можливо, найвидовищніше організатори притримали для фінального шоу. Глядачі тих країн, які не транслюють конкурс, можуть переглянути його у прямому ефірі на офіційному сайті "Євробачення" в суботу, 13 травня.

