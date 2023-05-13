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ЛорінФото: Christine Olsson/TT/picture alliance
КультураЄвропа

Швеція перемогла на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі

Андрій Бреннер
2 год. тому

Лорін зі Швеції, яка уже вигравала "Євробачення" у 2012 році, принесла цій країні сьому перемогу на пісенному конкурсі. Дует Tvorchi від України посів шосте місце, Lord Of The Lost із Німеччини - останнє.

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На конкурсі "Євробачення-2023", який завершився у ніч на неділю, 14 травня, у Ліверпулі перемогла представниця Швеції Лорін із композицією у стилі євро-поп "Tattoo". Лорін вже вигравала "Євробачення" у 2012 році. У Ліверпулі вона повторила успіх ірландця Джоні Логана, котрий як виконавець також двічі посідав на конкурсі перше місце. А Швеція зрівнялася з Ірландією за кількістю перемог - сім.

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Перша десятка "Євробачення-2023"

Друге місце на "Євробаченні-2023" посів фін Керіє з композицією "Cha Cha Cha". Це мікс з репу фінською мовою, електромузики та металу. Іншою зіркою конкурсу стала ізраїльтянка Ноа Кірел, яка взяла "бронзу". На сцені конкурсу вона станцювала під "Unicorn".

Далі місця в першій десятці розподілилися таким чином: Марко Менгоні (Італія) - четверте, Алессандра (Норвегія) - п'яте, Tvorchi (Україна) - шосте, Gustaph (Бельгія) - сьоме, Аліка (Естонія) - восьме, Voyager (Австралія) - дев'яте, Vesna (Чехія) - десяте місце.   

Німеччина на конкурсі у Ліверпулі знову посіла останнє місце. Гурт Lord Of The Lost виконав композицію у стилі готичного металу "Blood & Glitter".

"Євробачення-2023": Ліверпуль замість України

У 2022 році конкурс "Євробачення", який проходив в італійському Турині, виграв український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Це означає, що нинішній конкурс мав би відбутися в Україні, однак війна Росії проти цієї країни не дозволила це зробити. Тож організатор "Євробачення" Європейська мовна спілка перенесла його до Великобританії, яка посіла в Турині друге місце.

На "Євробаченні-2023" Україні було приділено особливу увагу. У Ліверпулі під час півфіналів та фіналу як гості виступили 11 українських виконавців, серед них Kalush Orchestra, Alyosha, Марія Яремчук, Джамала, Тіна Кароль, Go_A, Вєрка Сердючка та інші. Ведучі конкурсу, серед них солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, зі сцени нагадували про війну. А відео-листівки, які транслюються перед виступом конкурсантів, були відзняті і в Україні.

Білорусь та Росія не беруть участі у конкурсі. Росія була відсторонена від "Євробачення" відразу після повномасштабного нападу на Україну в 2022 році. Білорусь на рік раніше за систематичні порушення свободи слова.

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