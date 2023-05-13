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Kalush Orchestra на ліверпульській сцені "Євробачення-2023"
Kalush Orchestra на ліверпульській сцені "Євробачення-2023"Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance
КультураУкраїна

Фінал "Євробачення-2023" відкрив гурт Kalush Orchestra

Олександр Куницький
1 год. тому

Минулорічний переможець Євробачення український гурт Kalush Orchestra відкрив фінал "Євробачення-2023" у Ліверпулі символічний номером.

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Ввечері суботи, 13 травня, у Ліверпулі стартував фінал музичного конкурсу "Євробачення-2023". Фінальне шоу цьогоріч відкрив український гурт Kalush Orchestra з постановкою "Голосу нового покоління". Виступ музикантів розпочався у Києві, у вагоні метро, піснею, з якою Kalush Orchestra переміг на конкурсі минулого року - Stefania. Після цього гурт ніби перенісся на сцену в Ліверпулі. Виступ супроводжувався грою на барабанах та світловими ефектами у вигляді вишиванки.

Після "Стефанії" українські музиканти виконали свою англомовну пісню Changes. Для виступу Kalush Orchestra обрали чорно-білі вбрання з автентичними візерунками.

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За перемогу у фіналі "Євроабчення-2023" змагаються представники 26 країн. 20 із них було обрано голосами телеглядачів за підсумками двох півфіналів, які пройшли відповідно 9 та 11 травня.

Шість країн потрапили у фінал автоматично - Україна як переможниця "Євробачення-2022", а також країни "великої п'ятірки": Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Ці п'ять держав є найбільшими донорами організатора конкурсу Європейського мовного союзу (ЄВС) і забезпечують "Євробаченню" більшу частину майже двохсотмільйонної аудиторії глядачів.

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