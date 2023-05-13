Фінал Євробачення: Україні прогнозують "бронзу"

У фіналі "Євробачення" виступлять представники 26 країн. Але, за прогнозами букмекерів, лише двоє можуть серйозно претендувати на перемогу. Німеччина має шанс уникнути місця наприкінці підсумкової таблиці.

Фінал конкурсу "Євробачення" розпочнеться у Ліверпулі ввечері у суботу, 13 травня, о 21.00 (22.00 за київським часом) за середньоєвропейським часом. За перемогу у ньому змагаються представники 26 країн. 20 із них було обрано голосами телеглядачів за підсумками двох півфіналів, які пройшли відповідно 9 та 11 травня.

Шість країн потрапили до фіналу автоматично - Україна як переможниця "Євробачення-2022", а також країни "великої п'ятірки": Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Ці п'ять держав є найбільшими донорами організатора конкурсу Європейської мовної спілки (EBU) і забезпечують "Євробаченню" більшу частину майже двохсотмільйонної аудиторії глядачів.

Євробачення від імені України

Серце України: гостя першого півфіналу Alyosha на сцені "Євробачення-2023" Фото: Martin Meissner/AP/dpa

За традицією, конкурс проходить у країні-переможниці попереднього змагання. Але через російську агресію Україна після трьох перемог у "Євробаченні" - у 2004, 2016 та 2022 роках - цього разу не змогла прийняти його у себе. Це право EBU передав Великобританії, представник якої Сем Райдер на "Євробаченні-2022" у Турині поступився першим місцем гурту Kalush Orchestra.

Концепція цьогорічного "Євробачення" розроблялася у співпраці з українськими креативниками, гостями конкурсу стали 11 виконавців та музичних колективів з України, національні кольори цієї країни видно як в оформленні конкурсу, так і на вулицях Ліверпуля.

Зеленський та "Євробачення"

Все це Європейська мовна спілка особливо відзначила у пресрелізі, опублікованому напередодні фіналу. Приводом для нього стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський запропонував організаторам виступити з відеозверненням до учасників і глядачів.

У Києві ці повідомлення спростували, але в заяві EBU чітко сказано: хоч би якими добрими намірами було викликане це прохання, воно не може бути задоволене, оскільки суперечить правилу "Євробачення". "Цей принцип забороняє робити політичні чи схожі заяви під час конкурсу", - наголошується в пресрелізі Європейської мовної спілки.

Керіє з Фінляндії - головний суперник Лорін Фото: Martin Meissner/AP/dpa

У Ліверпулі історія навколо відеозвернення Зеленського до конкурсу великого ажіотажу не викликала. Учасників та журналістів більше цікавить, чи вдасться фіну Керіє випередити абсолютну фаворитку букмекерів - Лорін зі Швеції. На користь Лорін каже її досвід виступу на конкурсі. Вона вже вигравала "Євробачення" у 2012 році в Баку. Якщо це в неї вийде і в Ліверпулі, Швеція переможе на "Євробаченні" всьоме. І тим самим вона повторить рекорд Ірландії, а сама Лорін - досягнення ірландця Джоні Логана, який перемагав як виконавець у 1980 і 1987 роках.

Шанси України та Німеччини на "Євробаченні"

З великим відривом від Швеції та Фінляндії йде Україна. За прогнозами букмекерів, український дует Tvorchi має хороші шанси посісти третє місце. Метал-рок-гурту з Німеччини Lord oft the Lost вони пророкують у кращому випадку рядок у середині другої десятки. Але для німців це був би великий успіх після невдач останніх років.

Гурт Lord of the Lost, який цьогоріч представляє Німеччину на "Євробаченні" Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Цього року організатор конкурсу змінив правила оцінки виступів учасників. Голоси національних журі враховують лише у фіналі. У півфіналах зараховувалися лише оцінки глядачів. На додаток, цього разу голосувати можуть і глядачі з країн, які не беруть участь у конкурсі. Але для цього їм потрібно зареєструватися на сайті "Євробачення" та мати кредитну картку, яку приймає до оплати відповідний додаток європейської організації.

Це означає, що росіяни проголосувати не зможуть. Росія, як і Білорусь, виключена з Європейського мовного союзу, а тому не може ні брати участь у "Євробаченні", ні транслювати його.