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Український гурт TvorchiФото: Sanjin Strukic/PIXSELL/picture alliance
КультураЄвропа

Фінал Євробачення: Україні прогнозують "бронзу"

Андрій Бреннер | Роман Губа
2 год. тому

У фіналі "Євробачення" виступлять представники 26 країн. Але, за прогнозами букмекерів, лише двоє можуть серйозно претендувати на перемогу. Німеччина має шанс уникнути місця наприкінці підсумкової таблиці.

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Фінал конкурсу "Євробачення" розпочнеться у Ліверпулі ввечері у суботу, 13 травня, о 21.00 (22.00 за київським часом) за середньоєвропейським часом. За перемогу у ньому змагаються представники 26 країн. 20 із них було обрано голосами телеглядачів за підсумками двох півфіналів, які пройшли відповідно 9 та 11 травня.

Шість країн потрапили до фіналу автоматично - Україна як переможниця "Євробачення-2022", а також країни "великої п'ятірки": Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Ці п'ять держав є найбільшими донорами організатора конкурсу Європейської мовної спілки (EBU) і забезпечують "Євробаченню" більшу частину майже двохсотмільйонної аудиторії глядачів.

Євробачення від імені України

Серце України: гостя першого півфіналу Alyosha на сцені
Серце України: гостя першого півфіналу Alyosha на сцені "Євробачення-2023"Фото: Martin Meissner/AP/dpa

За традицією, конкурс проходить у країні-переможниці попереднього змагання. Але через російську агресію Україна після трьох перемог у "Євробаченні" - у 2004, 2016 та 2022 роках - цього разу не змогла прийняти його у себе. Це право EBU передав Великобританії, представник якої Сем Райдер на "Євробаченні-2022" у Турині поступився першим місцем гурту Kalush Orchestra.

Концепція цьогорічного "Євробачення" розроблялася у співпраці з українськими креативниками, гостями конкурсу стали 11 виконавців та музичних колективів з України, національні кольори цієї країни видно як в оформленні конкурсу, так і на вулицях Ліверпуля.

Зеленський та "Євробачення"

Все це Європейська мовна спілка особливо відзначила у пресрелізі, опублікованому напередодні фіналу. Приводом для нього стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський запропонував організаторам виступити з відеозверненням до учасників і глядачів.

У Києві ці повідомлення спростували, але в заяві EBU чітко сказано: хоч би якими добрими намірами було викликане це прохання, воно не може бути задоволене, оскільки суперечить правилу "Євробачення". "Цей принцип забороняє робити політичні чи схожі заяви під час конкурсу", - наголошується в пресрелізі Європейської мовної спілки.

Керіє з Фінляндії - головний суперник Лорін
Керіє з Фінляндії - головний суперник ЛорінФото: Martin Meissner/AP/dpa

У Ліверпулі історія навколо відеозвернення Зеленського до конкурсу великого ажіотажу не викликала. Учасників та журналістів більше цікавить, чи вдасться фіну Керіє випередити абсолютну фаворитку букмекерів - Лорін зі Швеції. На користь Лорін каже її досвід виступу на конкурсі. Вона вже вигравала "Євробачення" у 2012 році в Баку. Якщо це в неї вийде і в Ліверпулі, Швеція переможе на "Євробаченні" всьоме. І тим самим вона повторить рекорд Ірландії, а сама Лорін - досягнення ірландця Джоні Логана, який перемагав як виконавець у 1980 і 1987 роках.

Шанси України та Німеччини на "Євробаченні"

З великим відривом від Швеції та Фінляндії йде Україна. За прогнозами букмекерів, український дует Tvorchi має хороші шанси посісти третє місце. Метал-рок-гурту з Німеччини Lord oft the Lost вони пророкують у кращому випадку рядок у середині другої десятки. Але для німців це був би великий успіх після невдач останніх років.

Гурт Lord of the Lost, який цьогоріч представляє Німеччину на
Гурт Lord of the Lost, який цьогоріч представляє Німеччину на "Євробаченні"Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Цього року організатор конкурсу змінив правила оцінки виступів учасників. Голоси національних журі враховують лише у фіналі. У півфіналах зараховувалися лише оцінки глядачів. На додаток, цього разу голосувати можуть і глядачі з країн, які не беруть участь у конкурсі. Але для цього їм потрібно зареєструватися на сайті "Євробачення" та мати кредитну картку, яку приймає до оплати відповідний додаток європейської організації.

Це означає, що росіяни проголосувати не зможуть. Росія, як і Білорусь, виключена з Європейського мовного союзу, а тому не може ні брати участь у "Євробаченні", ні транслювати його. 

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