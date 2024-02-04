В українському мінцифри назвали причину збою "Дії"

Збій застосунку "Дія" під час голосування в нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" 3 лютого виник через неспроможність реєстрів обробити величезний потік запитів користувачів, заявили в мінцифри.

В Україні збій застосунку "Дія" під час голосування в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" 3 лютого пов'язаний із неспроможністю реєстрів обробити величезний потік запитів користувачів. Про це у неділю, 4 лютого, заявив керівник з розвитку електронних послуг міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік у своєму дописі у Facebook.

"Більш ніж 24 тисячі запитів за секунду, тисячі коментарів на ютубі та в соцмережах, десятки смішних мемів від професіоналів і початківців - усе це про "Дію" та нацвідбір на Євробачення 3 лютого. Дійсно рекордне навантаження за всі часи роботи мобільного застосунку. Більше, ніж коли голосували на нацвідборі торік, ніж коли подавались на ковідну тисячу чи генерували ковідні сертифікати з "Дія.Підписом", - зазначив він.

Банік додав, що "Дія" не зберігає персональні дані, тож при вході в опитування відправляла запит у реєстр і перевіряла громадянство та вік. "Реєстр не зміг опрацювати великий потік, тому виникла штучна черга з відповідями, що й призводить до збою відображення користувачам опитування", - пояснив він.

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За його словами, Мінцифри намагалося якось вирішити цю проблему, але просто не впоралося з величезним навантаженням.

"Чи масштабувалися? Звісно, як завжди. У п'ять разів від максимуму. Чи проводили навантажувальні тестування? Звісно. Але цьогорічний Нацвідбір дав у 30 разів більше навантаження", - додав Банік.

Він також заявив, що у міністерстві проаналізували події 3 лютого та "все змінили, перебудували та адаптувалися".

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Збій у "Дії"

Масштабний збій у застосунку "Дія" стався ввечері 3 лютого під час трансляції національного відбору на "Євробачення". Оскільки глядачі мали труднощі із доступом до застосунку, організатори вирішили повторити запис трансляції у неділю о 15:15 на телеканалі "Суспільне Культура", продовжити голосування глядачів за учасників до 19:05 4 лютого, а після цього часу - оголосити переможця у прямому ефірі.

Невдовзі після збою у застосунку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив проблеми в його роботі тим, що в голосуванні на нацвідборі взяла участь рекордна кількість користувачів "Дії".

"Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в п'ять разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", - написав він у Telegram.