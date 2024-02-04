Збій у "Дії": Cпівачка SKYLERR хотіла знятися з Євробачення

Через збій у роботі "Дії" співачка SKYLERR засумнівалася у коректності підрахунку голосів у відборі на "Євробачення". Втім, організатори заявили, що причин знімати її кандидатуру після виступу на конкурсі немає.

Після збою у роботі застосунку "Дія" під час голосування у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" 2024 року одна із учасниць, Валерія Кудрявець, яка виступає під сценічним ім'ям SKYLERR, заявила, що знімається з конкурсу. Однак організатор відбору - "Суспільне мовлення" - не задовольнив її прохання.

Свою бажання знятися з конкурсу SKYLERR обґрунтувала сумнівами у коректності підрахунку голосів. "Дія" працювала вночі, зранку вона знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті", - написала вона в Instagram у неділю, 4 лютого.

У "Суспільному мовленні" зазначили, що співачка звернулася до організаторів із проханням зняти її кандидатуру з глядацького голосування. Водночас там зауважили, що виступи учасників вже відбулися, а голосування завершиться у неділю о 19:05. "Відповідно до правил національного відбору відсутні підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу", - наголосили у "Суспільному мовленні".

Організатори додали, що у разі перемоги у нацвідобрі, SKYLERR може відмовитись від укладання договору на участь у "Євробаченні".

Збій у "Дії"

Масштабний збій у застосунку "Дія" стався ввечері у суботу, 3 лютого, під час трансляції національного відбору на "Євробачення". Оскільки глядачі мали труднощі із доступом до застосунку, організатори вирішили повторити запис трансляції у неділю о 15:15 на телеканалі "Суспільне Культура", продовжити голосування глядачів за учасників до 19:05 4 грудня, а після цього часу - оголосити переможця у прямому ефірі.

Невдовзі після збою у застосунку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив проблеми в його роботі тим, що в голосуванні на нацвідборі взяла участь рекордна кількість користувачів "Дії".

"Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в п'ять разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", - написав він у Telegram.

Комунікаційниця міністерства цифрової трансформації у коментарі hromadske запевнила, що до збою у "Дії" не причетні кіберзлочинці, його причина - надмірна кількість запитів від охочих проголосувати.

За даними, наведеними у застосунку "Дія", станом на 14:45 у голосуванні взяли участь понад 860 тисяч українців.

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