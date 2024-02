Що в німецькій пісні не до душі організаторам "Євробачення"?

Участь у пісенному конкурсі "Євробачення" ніколи не була сильною стороною Німеччини. Перемога у фіналі 2010 року німецької співачки Лєни Маєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut) з піснею "Satellite" стала винятком, який лише підтверджує прикре правило: виконавці з Німеччини на цьому конкурсі традиційно посідають останні місця у списку, як, наприклад, гурт Lord of the Lost у 2023 році. Цього разу, судячи з букмекерських прогнозів, виконавцю з Німеччини теж не вдасться підкорити публіку: шанси на перемогу співака Isaak, який представить країну на музичному конкурсі у шведському Мальме 11 травня з піснею "Always On The Run", вони оцінюють в один відсоток.

"Шшшшшшш..." замість "shit"

Але низька ймовірність успіху німецького виконавця на "Євробаченні" - не єдине, що псує настрій країні напередодні ESC-2024. Керівництво конкурсу (EBU) зажадало від німецького виконавця змінити текст пісні - хоч і мінімально. Слова з неї, вирішили організатори пісенного конкурсу, порушують його правила, які крім політичних висловлювань і реклами забороняють "тексти пісень або інші види сценічних шоу", здатні "дискредитувати репутацію "Євробачення".

Мова йде, зокрема, про рядок "No one gives a shit about what's soon to come", що дослівно можна перекласти як "Усім нас...ти на те, що скоро станеться". Англійське слово "shit" організатори "Євробачення" визнали занадто грубим.

Isaak, утім, відреагував на дану вимогу з німецькою прагматичністю і невдовзі після перемоги в попередньому раунді заявив, що може просто змінити це слово на більш безневинний звук "шшшшш". "Ми впораємося з цим, без проблем", - запевнив німецький виконавець.

Ізраїль можуть не допустити до "Євробачення"

Змінити текст у пісні керівництво "Євробачення" вимагає не тільки від німецького учасника конкурсу, а й від представниці Ізраїлю. І, на відміну від пісні німецького виконавця, мова йде не про одне слово.

Організатори конкурсу не раз наголошували, що "Євробачення" має залишатися аполітичним. При цьому композицію під назвою "October Rain", яку хоче виконати в Мальме ізраїльська співачка Еден Голан, визнали політичною. У ній, за даними ЗМІ, йдеться про масове вбивство, влаштоване радикальним ісламістським рухом ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня, унаслідок якого загинуло понад 1400 осіб.

Ізраїльська співачка Еден Голан

У пресслужбі EBU вже заявили, що якщо "пісню буде визнано неприйнятною з будь-якої причини, в учасників є можливість представити нову пісню або новий текст відповідно до правил конкурсу".

Однак ізраїльська телекомпанія Kan уже наполягає на тому, що текст пісні не буде змінено, навіть якщо це коштуватиме Ізраїлю участі в конкурсі. EBU у відповідь на запит журналістів повідомив, що зараз здійснює в конфіденційний процес перевірки тексту пісні.

