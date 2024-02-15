Ізраїлю дозволили взяти участь в "Євробаченні-2024"

За рішенням Європейської мовної спілки Ізраїль зможе брати участь в "Євробаченні" - попри заклики до виключення країни з конкурсу через воєнну операцію в Секторі Газі, як це зробили з Росією після вторгнення в Україну.

Європейська мовна спілка (EBU) повідомила в четвер, 15 лютого, що Ізраїль зможе взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

"Євробачення" - це неполітична музична подія та змагання між громадськими мовниками, які є членами EBU. Це не змагання між урядами", - заявив генеральний директор спілки, яка організовує конкурс, ірландець Ноель Курран, відкинувши таким чином заклики виключити Ізраїль через воєнну операцію в Секторі Гази за аналогією з Росією після її вторгнення в Україну.

За його словами, EBU "дійсно переглянула список учасників конкурсу 2024 року і погодилися, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам конкурсу на цей рік і може брати участь, як і протягом останніх 50 років", передає агенція AFP.

Ізраїльська учасниця "Євробачення" виступала в окупованому Криму

Цього року на "Євробаченні" Ізраїль представлятиме 20-річна Еден Голан , яка з п'яти років жила в Москві, а до Ізраїлю повернулася два роки тому після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Публічно жодної позиції щодо війни Росії проти України вона не висловлювала, в тому числі не засуджувала її.

У 2016 році батьки відправили 13-річну Голан виступати на дитячій "Новій хвилі" в окупованому Криму. У 2018 вона брала участь у російському шоу "Голос. Діти" в команді співачки Пелагеї, яка за антиукраїнську діяльність перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. Кілька років була учасницею гурту Cosmos Girls, яку продюсував співак Григорій Лепс - теж підсанкційний в Україні.

У міністерстві закордонних справ України, яке минулого місяця зверталося до стримінгової платформи HBO щодо недопустимості запрошення в популярний серіал "Білий лотос" проросійського актора , не відповіли на прохання DW про коментар щодо позиції стосовно Голан.

Читайте також: Україна обрала своїх представниць на "Євробачення-2024"