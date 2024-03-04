Ізраїль змінить текст пісні для Євробачення

Ізраїльська телерадіомовна компанія KAN анонсувала зміни в тексті пісні "October Rain", запропонованої для виконання на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Згідно з анонсом, який ізраїльський мовник зробив у неділю, 3 березня, найближчими днями буде представлено новий варіант тексту пісні.

Заява з боку Ізраїлю прозвучала після того, як у середині лютого Європейська мовна спілка (EBU) кваліфікувала текст пісні "October Rain" як такий, що містить відверто політичні висловлювання, що заборонено правилами конкурсу. У пісні присутні такі рядки, як "Я все ще мокра від жовтневого дощу" і "Всі вони були хорошими дітьми, кожен із них", які, імовірно, описують атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль, що сталася 7 жовтня 2023 року.

За даними ізраїльського порталу YNET, місцевий мовник запропонував як альтернативу для конкурсу пісню "Dance Forever", яка посіла друге місце в голосуванні журі під час вибору в Ізраїлі пісні для "Євробачення" , але EBU відхилив цей варіант.

Спочатку KAN заявила, що не стане змінювати текст "October Rain", прийнявши ризики можливої дискваліфікації. Однак у новій заяві мовна компанія вказала, що переглянула своє рішення, прийнявши позицію президента Ізраїлю Іцхака Герцога, який заявив, що "в той час, коли ті, хто нас ненавидить, намагаються витіснити нас і бойкотувати", Ізраїль повинен "піднімати свій прапор на кожному глобальному форумі".

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Згідно із заявою KAN, пісня "October Rain" отримає нову назву - "Hurricane". Музика в ній залишиться колишньою, але текст буде відредагований і розповість про "молоду жінку, яка пережила особисту кризу".

Співачку від Ізраїлю Еден Голан закликають не допускати на "Євробачення"

Організатори "Євробачення" зазнають масивного тиску через участь Ізраїлю в конкурсі. Представники музичної індустрії з Ісландії, Фінляндії, Норвегії, Данії та Швеції опублікували низку відкритих листів, у яких зазначили, що Ізраїль веде бойові дії в Секторі Гази, через що його слід усунути від участі в "Євробаченні".

В Україні окрему критику викликав сам вибір представниці Ізраїлю для конкурсу. Нею стала 20-річна співачка Еден Голан, яка раніше жила і вела сценічну діяльність у Росії.

У 2015 році Голан виступила на дитячому конкурсі "Нова хвиля" в анексованому Криму. У 2018 вона брала участь у російському шоу "Голос. Діти" в команді співачки Пелагеї, яка за антиукраїнську діяльність перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України. Пізніше протягом кількох років дівчина була учасницею гурту Cosmos Girls, який продюсував співак Григорій Лепс, що відкрито підтримав російське вторгнення в Україну. У 2022 році, після початку війни РФ проти України, Голан переїхала до Ізраїлю, однак, за даними українських ЗМІ, російське вторгнення не засудила.

Фінал "Євробачення" відбудеться 11 травня у шведському місті Мальме на сцені мультифункціонального комплексу Malmö-Arena, а півфінали відбудуться 7 і 9 травня. До слова, EBU також просив змінити текст пісні для конкурсу і кандидата від Німеччини, співака Isaak - щоправда, не через можливий політичний контекст, а через те, що в тексті було присутнє лайливе слово.

Україну на Євробаченні 2024 представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".