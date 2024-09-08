ЄС закликав не переслідувати опозицію в Венесуелі

Глава європейської дипломатії Боррель заявив про "чорний день для демократії у Венесуелі" після того. як кандидат від опозиції на президентських виборах був змушений залишити свою країну.

Європейський Союз закликав владу Венесуели припинити репресії щодо опозиції й звільнити всіх політв'язнів. Кандидат від опозиції на виборах президента Венесуели Едмундо Гонсалес зазнав політичних переслідувань і "зіткнувся з прямими загрозами своїй безпеці і свободі", заявив у неділю, 8 вересня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Заява Борреля вийшла після того, як стало відомо, що Гонсалес був змушений покинути свою країну. У ній очільник європейської дипломатії заявив про "сумний день для демократії у Венесуелі". "У демократіях жоден політичний лідер не мусить шукати притулку в іншій країні", - пояснив він. Боррель нагадав, що Гонсалес "виграв вибори з переважною більшістю голосів", судячи з незалежних джерел.

"ЄС наполягає на тому, щоб влада Венесуели припинила репресії, свавільні арешти і переслідування представників опозиції та громадянського суспільства, а також звільнила всіх політичних в'язнів", - вказується в заяві.

Мадрид надасть Гонсалесу політичний притулок

Раніше того дня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альварес повідомив, що Едмундо Гонсалес полетів зі своєї країни і його доправляють "у Іспанію на літаку іспанських ВПС". Він уточнив, що королівство "прихильне політичним правам і фізичній недоторканності всіх венесуельців". Згодом іспанський урядовець зазначив, що Гонсалес просив політичного притулку в Іспанії, і Мадрид, очевидно, задовольнить його клопотання.

Виліт Гонсалеса до Іспанії також підтвердила віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес. "Венесуела надала право безпечного транзиту заради спокою і політичного миру в країні", - написала вона. До того Едмундо Гонсалес кілька днів перебував у посольстві Іспанії в Каракасі, де запросив політичного притулку, уточнила Родрігес.

Перед тим прокуратура в Каракасі видала ордера на арешт Гонсалеса. А ще раніше генпрокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб оголосив проведення розслідування щодо Гонсалеса і лідера опозиції Марії Коріни Мачадо.

Каракас оголосив переможцем виборів Ніколаса Мадуро

Президентські вибори у Венесуелі відбулися 28 липня. Підконтрольний уряду країни виборчком заявив, що Ніколас Мадуро, який до того правив країною протягом двох президентських термінів, здобув підтримку 51,2 відсотка виборців. Тим часом міжнародні спостерігачі до виборів допущені не були. За даними опозиції, в разі чесного підрахунку бюлетенів перемогу на виборах мав здобути опозиційний кандидат Гонсалес з результатом близько 67 відсотків голосів. На підтвердження противники Мадуро опублікували понад 80 відсотків бюлетенів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі.

Після оголошення результатів виборів в Каракасі та інших містах Венесуели сталися масові демонстрації проти фальсифікацій. За різними даними, під час протестів в країні було вбито від 23 до 27 осіб. США офіційно заявили про визнання переможцем на виборах Едмундо Гонсалеса. ЄС уже вдруге не визнав легітимність Мадуро - попередні вибори в країні пройшли за аналогічним сценарієм. Крім того, Аргентина попросила МКС видати ордер на арешт Мадуро.