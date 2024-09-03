У Венесуелі видали ордер на арешт опозиціонера Гонсалеса

Суддя у Венесуелі видав ордер на арешт кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса за звинуваченнями в нібито узурпації влади, підбурюванні до заколоту, змові та саботажі.

Суддя у Венесуелі, до компетенції якого входять справи про тероризм, видав ордер на арешт кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса за звинуваченнями в нібито узурпації влади, підбурюванні до заколоту, змові та саботажі. Фотографію документа розмістила в понеділок, 2 вересня, прокуратура в Каракасі.

Генпрокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб раніше оголосив проведення розслідування щодо Гонсалеса і лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо, нагадує агентство dpa.

"Влада втратила будь-яке уявлення про реальність"

Видача ордера на арешт Гонсалеса, як зазначає агентство, означає серйозну ескалацію репресій з боку Ніколаса Мадуро проти опозиції після суперечливих виборів.

"Вони (влада. - Ред.) втратили будь-яке уявлення про реальність", - своєю чергою написала Мачадо в соцмережі X. "Погрожуючи обраному президенту (опозиція вважає ним Гонсалеса. - Ред.), вони лише доб'ються більшої згуртованості та посилення підтримки Едмундо Гонсалеса з боку венесуельців і всього світу", - додала вона.

Гонсалес - дипломат у відставці, - який в останній момент замінив у бюлетені лідерку опозиції Мачадо, переховується від моменту, коли стало відомо про суперечливі результати виборів, вказує агентство AFP.

Вибори у Венесуелі

Президентські вибори у Венесуелі відбулися 28 липня. Підконтрольний уряду країни виборчком заявив, що Ніколас Мадуро, який доти правив країною протягом двох президентських термінів, здобув підтримку 51,2 відсотка виборців. Водночас міжнародних спостерігачів до виборів не допустили.

За даними опозиції, за чесного підрахунку бюлетенів перемогу на виборах мав здобути Гонсалес із результатом близько 67 відсотків голосів. На підтвердження своїх слів противники Мадуро опублікували понад 80 відсотків бюлетенів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі.

Після оголошення результатів виборів у Каракасі та інших містах Венесуели почалися акції протесту проти фальсифікацій. Поліція і військові застосовували проти протестувальників сльозогінний газ і гумові кулі. За різними даними, під час протестів у країні було вбито від 23 до 27 людей.

ЄС і США не визнали підсумків виборів

Сполучені Штати Америки офіційно заявили про визнання переможцем на виборах кандидата від опозиції Гонсалеса.

Євросоюз закликав до незалежного перегляду протоколів виборів. Брюссель не визнає легітимність Мадуро вже другий його термін - попередні вибори в країні відбулися за аналогічним сценарієм, після чого його режим став переслідувати опозицію, а в країні почалася тривала політична криза.

2 вересня генпрокуратура Венесуели висунула вимогу видати ордер на арешт Гонсалеса після того, як той не відповів на три виклики до суду для свідчень щодо опозиційного сайту, який опублікував результати виборів.