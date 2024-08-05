Євросоюз не визнає переобрання Мадуро президентом Венесуели

Європейська рада вважає переможцем на президентських виборах у Венесуелі кандидата від опозиції Гонсалеса, спираючись на думку незалежних експертів.

Офіційні підсумки підрахунку голосів на президентських виборах у Венесуелі, опубліковані Національною виборчою радою країни (CNE), не можуть бути визнані як достовірні - така позиція Євросоюзу. Відповідну заяву від імені верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля було опубліковано на сайті Євроради в неділю, 4 серпня.

У заяві наголошується, що міжнародні спостерігачі "чітко вказали" на невідповідності виборів у Венесуелі міжнародним стандартам, а венесуельський виборчком досі не опублікував протоколи з дільниць, які б підтверджували перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. При цьому CNE вже оголосив правителя країни переобраним лідером.

"Копії протоколів голосування на виборах, опубліковані опозицією і розглянуті кількома незалежними організаціями, вказують на те, що Едмундо Гонсалес Уррутіа, судячи з усього, є переможцем президентських виборів зі значною перевагою голосів", - наголошується в заяві Борреля.

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США раніше офіційно заявили про визнання Гонсалеса переможцем на виборах із "непереборним відривом". Держсекретар країни Ентоні Блінкен закликав венесуельський уряд "почати обговорення шанобливого, мирного переходу влади відповідно до виборчого законодавства Венесуели та побажань венесуельського народу".

ЄС закликав до незалежного перегляду протоколів виборів з боку міжнародно визнаного органу, а деякі окремі країни наполягають на тому, щоб CNE хоча б надав докази результатів голосування. Брюссель не визнає легітимність Мадуро вже другий його термін - попередні вибори в країні відбулися за схожим сценарієм, після чого режим Мадуро почав переслідувати опозицію, а в країні почалася тривала політична криза.

Мадуро втретє заявляє про свою перемогу на виборах

Президентські вибори у Венесуелі пройшли 28 липня. Підконтрольний уряду країни виборчком заявив, що Мадуро, який до цього правив країною протягом двох президентських термінів, здобув підтримку 51,2 відсотка виборців. Водночас міжнародних спостерігачів до виборів допущено не було.

За даними опозиції, за чесного підрахунку голосів перемогу на виборах мав здобути Гонсалес, набравши близько 67 відсотків голосів. На підтвердження противники Мадуро опублікували понад 80 відсотків бюлетенів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі. Поразку Мадуро передбачали і передвиборчі опитування.

Правитель Венесуели погрожує лідерам опозиції в'язницею через протести

Після президентських виборів у Венесуелі почалися демонстрації проти фальсифікацій. Станом на 3 серпня під час протестів було затримано дві тисячі осіб, заявив Мадуро.

Виступаючи перед своїми прихильниками, венесуельський правитель пообіцяв відправити затриманих до в'язниць суворого режиму. Мадуро пригрозив тюремними термінами і лідерам опозиції, звинувативши їх у тероризмі. Одна з них, Марія Коріна Мачадо, раніше виступила на мітингу в Каракасі, закликавши громадян до продовження протестів.