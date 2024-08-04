Сім країн ЄС закликали Каракас довести результати виборів

Німеччина, Франція і п'ять інших країн ЄС на тлі масових протестів у Венесуелі проти оголошеної перемоги президента Ніколаса Мадуро закликали владу країни опублікувати всі протоколи виборів.

Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Нідерланди та Португалія в неділю, 4 серпня, висловили "глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася у Венесуелі після президентських виборів" і закликали уряд цієї південноамериканської країни оприлюднити всі протоколи на тлі очевидної незгоди її населення з оголошеною перемогою чинного президента Ніколаса Мадуро.

"Ми закликаємо владу Венесуели негайно оприлюднити всі протоколи, щоб гарантувати повну прозорість і чесність виборчого процесу", - ідеться у спільній заяві семи країн, зокрема опублікованій на сайті німецького уряду.

У заяві міститься відсилка на дані опозиції Венесуели, яка заявила, що зібрала й оприлюднила понад 80 відсотків протоколів, заповнених на кожній виборчій дільниці країни. "Ця верифікація необхідна для визнання волі венесуельського народу", - обґрунтовують лідери європейських країн свій заклик до правителя Мадуро.

Також у заяві засуджуються "будь-які арешти чи погрози" венесуельцям за вираження власної волі. Країни ЄС закликають поважати право громадян країни на мирний протест та свободу зібрань й обіцяють разом із партнерами й далі "уважно стежити за ситуацією та підтримувати заклик венесуельського народу до демократії та миру".

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Влада Венесуели заявила про затримання 2000 демонстрантів

Після президентських виборів у Венесуелі, переможцем яких було втретє оголошено правителя країни Ніколаса Мадуро, влада оголосила про жорсткі заходи щодо демонстрантів. Під час протестів були затримані дві тисячі людей, заявив Мадуро напередодні, виступаючи перед своїми прибічниками. Він пообіцяв відправити затриманих до в'язниць суворого режиму Токорон і Токуйіто. "Цього разу пощади не буде", - пригрозив він.

Того ж дня по всій країні відбулися багатотисячні протести, до яких закликала лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо. Вона виступила на мітингу в Каракасі після того, як протягом останніх днів переховувалася, побоюючись арешту.

Під час виступу вона заявила, що противники венесуельської влади ще ніколи не були настільки сильними, а режим - таким слабким. "Ми не підемо з вулиць", - наголосила Мачадо.

Кандидат від опозиції на президентських виборах Едмундо Гонсалес Уррутіа на акції помічений не був.

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