Опозиціонер Гонсалес виїхав з Венесуели в Іспанію

Опозиційний кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес виїхав в Іспанію. Раніше суд у Венесуелі видав ордер на його арешт.

Опозиційний кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонсалес виїхав в Іспанію. Про це повідомили у суботу, 7 вересня, венесуельські та іспанські офіційні особи.

75-річний Гонсалес, який був опонентом Ніколаса Мадуро на перзидентських виборах у Венесуелі в липні, виїхав після того, як "кілька днів тому добровільно став біженцем в посольстві Іспанії в Каракасі" і попросив притулку у цієї країни, повідомила віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес в Instagram.

"Едмундо Гонсалес, на його прохання, вилетів в Іспанію на літаку іспанських військово-повітряних сил", - повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в соціальній мережі X.

Він запевнив, що Іспанія надасть Гонсалесу політичний притулок, пише AFP.

Цього тижня суд видав ордер на арешт Гонсалеса за звинуваченнями в нібито узурпації влади, підбурюванні до бунту, змові та саботажу.

Напруження навколо посольства Аргентини у Венесуелі

Раніше в суботу уряд Венесуели відкликав дозвіл Бразилії представляти інтереси Аргентини в країні, зокрема керувати посольством, в якому переховуються шестеро опозиціонерів, пише Reuters. У своїй заяві Венесуела повідомила, що рішення було ухвалене нібито через докази того, що посольство Аргентини використовувалося для планування замахів на президента Ніколаса Мадуро і віцепрезидентку Делсі Родрігес.

Бразилія, своєю чергою, заявила, що сприйняла повідомлення про відкликання дозволу "з подивом". Аргентина, з якою Венесуела після президентських виборів розірвала дипвідносини, заявила, що відкидає це "одностороннє" рішення. Обидві країни закликали Мадуро поважати Віденську конвенцію про дипломатичні зносини.

"Будь-яка спроба вторгнення або викрадення шукачів притулку, які залишаються в нашій офіційній резиденції, буде жорстко засуджена міжнародною спільнотою", - йдеться в заяві Аргентини. - Подібні дії зміцнюють переконання в тому, що у Венесуелі за правління Мадуро не поважають фундаментальні права людини".

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Водночас Reuters з посиланням на бразильське дипломатичне джерело пише, що Венесуела запевнила Бразилію, що не буде вторгатися посольство. Бразилія, своєю чергою, наполягає на тому, що захищатиме інтереси Аргентини, доки та не вкаже іншу державу, прийнятну для Венесуели, яка робитиме це.

У п'ятницю ввечері деякі члени опозиції, які перебувають в аргентинській резиденції, повідомили на своїх акаунтах в Х, що за будівлею стежать, а у ній немає електрики.

Дніми міністерство закордонних справ Аргентини звернулося до Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням видати ордер на арешт Мадуро та інших високопосадовців у зв'язку з подіями, що відбулися після президентських виборів у Венесуелі.