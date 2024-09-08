Аргентина просить прокурора МКС видати ордер на арешт Мадуро

Аргентина закликала прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана видати ордери на арешт Ніколаса Мадуро та "інших лідерів режиму" у Венесуелі. Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у міністерстві закордонних справ Аргентини.

Стурбованість Буенос-Айреса викликає "погіршення ситуації" у Венесуелі з 28 липня, а також вчинення там нових актів, які, на думку аргентинської сторони, можуть бути розцінені як "злочини проти людяності".

Записка уряду Аргентини буде 9 вересня передана до канцелярії прокурора Хана для вивчення можливості його подальшого звернення до Палати попереднього провадження.

У МЗС Аргентини вважають, що доказів, зібраних під час розслідування канцелярії прокурора МКС, та подій після президентських виборів 28 липня "достатньо для розгляду питання про доцільність видачі вищезгаданих ордерів на арешт".

Сили безпеки Венесуели оточили територію посольства Аргентини у Каракасі

Тим часом увечері 6 вересня сили безпеки Венесуели оточили територію посольства Аргентини, що охоронялося Бразилією в Каракасі, де з березня ховаються шість опозиціонерів, повідомив політик Педро Урручурту Носеллі в соцмережі X.

Дипмісія знаходиться під захистом Бразилії після того, як Мадуро вислав аргентинський дипперсонал.

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Ордер на арешт кандидата у президенти від опозиції у Венесуелі

Раніше, 2 вересня, суддя у Венесуелі, до компетенції якого входять справи про тероризм, видав ордер на арешт кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса за звинуваченнями в узурпації влади, підбурюванні до бунту, змові та саботажу.

Генпрокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб раніше оголосив про проведення розслідування щодо Гонсалеса та лідера опозиції Марії Корини Мачадо, писало агентство dpa.

Гонсалес - дипломат у відставці, - який в останній момент замінив у бюлетені лідера опозиції Мачадо, переховувався з моменту, коли стало відомо про спірні результати виборів, зазначає агентство AFP.

Президентські вибори у Венесуелі

Президентські вибори у Венесуелі відбулися 28 липня. Підконтрольний уряду країни виборчком заявив, що Ніколас Мадуро, який раніше керував країною протягом двох президентських термінів, отримав підтримку 51,2 відсотка виборців. При цьому міжнародні спостерігачі не були допущені до виборів.

За даними опозиції, за чесного підрахунку бюлетенів перемогу на виборах мав здобути Гонсалес із результатом близько 67 відсотків голосів. На підтвердження противники Мадуро опублікували понад 80 відсотків бюлетенів, одержаних безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі.

Після оголошення результатів виборів у Каракасі та інших містах Венесуели розпочалися демонстрації проти фальсифікацій. Поліція та військові застосовували проти протестувальників сльозогінний газ та гумові кулі. У ході протестів у країні було вбито понад 23 особи.

ЄС та США не визнали підсумки виборів

США офіційно заявили про визнання переможцем під час виборів кандидата від опозиції Гонсалеса. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав венесуельський уряд "почати обговорення мирного переходу влади відповідно до виборчого законодавства Венесуели та побажання венесуельського народу".

Євросоюз закликав до незалежного перегляду протоколів виборів. Брюссель не визнає легітимність Мадуро вже другий його термін - попередні вибори в країні пройшли за аналогічним сценарієм, після чого його режим став переслідувати опозицію, а в країні почалася тривала політична криза.

Генпрокуратура Венесуели 2 вересня вимагала видати ордер на арешт Гонсалеса, після того, як той не відповів на три виклики до суду для надання свідчень з приводу опозиційного сайту, який опублікував результати виборів. Мадуро обіймав посаду президента Венесуели з 2013 року.