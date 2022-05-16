20 цивільних загинули на Донбасі 16 травня через обстріли РФ

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83-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 17 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
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На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 17 травня (час київський).
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Російській війська 16 травня обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, повідомляє угруповання Об'єднаних сил. "Зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та шість виробничих підприємств і заводів", - повідомляється у Facebook. Внаслідок обстрілів загинули 20 мирних громадян, із них одна дитина.