24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 17 травня (час київський).

20 цивільних загинули на Донбасі 16 травня через обстріли РФ

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Російській війська 16 травня обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, повідомляє угруповання Об'єднаних сил. "Зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та шість виробничих підприємств і заводів", - повідомляється у Facebook. Внаслідок обстрілів загинули 20 мирних громадян, із них одна дитина.