 20 цивільних загинули на Донбасі 16 травня через обстріли РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2022

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Новини

20 цивільних загинули на Донбасі 16 травня через обстріли РФ

83-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 17 травня.

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Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій 16 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 17 травня (час київський).

20 цивільних загинули на Донбасі 16 травня через обстріли РФ

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Російській війська 16 травня обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, повідомляє угруповання Об'єднаних сил. "Зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та шість виробничих підприємств і заводів", - повідомляється у Facebook. Внаслідок обстрілів загинули 20 мирних громадян, із них одна дитина.

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