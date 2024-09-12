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Блінкен відвідає Польщу, щоб обговорити підтримку України

Дмитро Шварц
12 вересня 2024 р.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Польщі зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Дональдом Туском і міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен
Блінкен після візиту до Києва відвідає ВаршавуФото: Roberto Schmidt/Pool/AP Photo/picture alliance

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 12 вересня, зустрінеться з польськими високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України в її протидії російській агресії та поглиблення оборонної співпраці США і Польщі, повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, Блінкен зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Дональдом Туском і міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

З-поміж іншого, предметом обговорення з Блінкеном стане безпека східного флангу Польщі, повідомили в бюро міжнародної політики канцелярії Дуди. 

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Очікується, що поглиблення енергетичної співпраці також стане темою для обговорення під час перебування Блінкена у Варшаві. На порядку денному буде співпраця в галузі цивільної ядерної енергетики, зокрема будівництво першої польської атомної електростанції, зазначає агентство.

Нагадаємо, що 11 вересня Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі прибули до Києва зі спільним візитом. Державний секретар США, зокрема, під час візиту оголосив про виділення його країною 717 мільйонів доларів нової економічної та гуманітарної допомоги Україні.

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