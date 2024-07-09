США виділили Польщі $2 млрд на модернізацію озброєння

Польща витрачає на оборону чотири відсотки ВВП, що є найвищим показником в Альянсі.

Сполучені Штати Америки підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на суму два мільярди доларів США в рамках програми Foreign Military Financing, про що у понеділок, 8 липня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Польща є вірним союзником США, і ця угода ще більше зміцнить східний фланг НАТО. Польща здійснює масштабну програму військової модернізації, в тому числі закуповує американське оборонне обладнання, таке як літаки F-35, ракетні системи Patriot і основні бойові танки Abrams", - зазначив він.

Міллер нагадав, що "Польща є лідером в НАТО, наразі витрачаючи на оборону чотири відсотки ВВП, що є найвищим показником в Альянсі". "У Польщі дислокуються тисячі військовослужбовців США і членів Альянсу, в тому числі штаб-квартира американського V корпусу в Познані", - додав він.

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За словами Міллера, прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing є інструментом співпраці у сфері безпеки, зарезервованим для деяких з найважливіших партнерів США у сфері безпеки. "Кредитні кошти сприятимуть подальшій військовій модернізації Польщі в широкому діапазоні сил і засобів, що зробить значний внесок у зміцнення оборони і стримування східного флангу НАТО", - зазначив він.

Також речник Держдепу додав, що уряд США надає до 60 мільйонів доларів США в рамках програми Foreign Military Financing для субсидування відсоткової ставки за цим кредитом, що "допоможе прискорити оборонну модернізацію Польщі за рахунок підтримки термінових закупівель оборонних товарів і послуг у США".

Нагадаємо, у 2018 році Польща та США домовилися про купівлю систем протиракетної оборони Patriot, підписавши відповідну угоду на 4,75 мільярда доларів.

У 2020 році Польща підписала контракт на купівлю у США 32 винищувачів F-35 на 4,6 мільярда доларів.