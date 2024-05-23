Польща і Греція закликали створити "щит ППО"

Європа буде в безпеці доти, доки небо над нею буде безпечним, переконані у Варшаві та Афінах.

Польща та Греція закликали Європейський Союз створити "щит протиповітряної оборони", щоб краще захистити блок на тлі війни Росії проти України. Лист з таким закликом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і його грецький колега Кіріакос Міцотакіс надіслали очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

"Європа буде в безпеці доти, доки небо над нею буде безпечним, - йдеться в листі. - Саме тому ЄС потребує нової флагманської програми - Європейського щита протиповітряної оборони - комплексної системи протиповітряної оборони для захисту нашого спільного повітряного простору ЄС від усіх загроз, що надходять".

Як наголошується у листі, "Європейський щит" ППО має унеможливити перетин дронів і ракет територію ЄС, пише агенція AFP. Раніше російські ракети неодноразово залітали і навіть падали на території Польщі.

Проєкт "Європейський небесний щит"

Напередодні, 23 травня, Урсула фон дер Ляєн під час дебатів перед виборами до Європарламенту закликала наступний склад Єврокомісії реалізовувати спільні європейські оборонні проєкти - "наприклад, щит протиповітряної оборони".

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Йдеться про "Європейський небесний щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), який започаткували у 2022 році з ініціативи Німеччини. Проєкт покликаний зміцнити "захисну парасольку" НАТО і створити максимально скоординовану систему ППО малої, середньої та великої дальності, щоб мати змогу захищатися від будь-яких загроз з повітря.

ESSI передбачає спільну закупівлю європейськими країнами німецьких систем ППО IRIS-T SLM.