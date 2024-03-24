Польща хоче від РФ пояснень через ракету над її територією

Російська ракета проникла в польський повітряний простір приблизно на кілометр або два і перебувала над територією країни 39 секунд. МЗС Польщі має намір викликати посла РФ та вручити йому ноту протесту.

Польща вимагатиме від Російської Федерації пояснень у зв'язку з тим, що під час чергового удару по Україні у неділю, 24 березня, одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі.

"Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні авіаудари по жителях і території України, припинити війну і вирішити внутрішні проблеми країни", - заявило МЗС Польщі у неділю.

Також польські дипломати висловили співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким і зазначили, що офіційна Варшава "засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів".

Заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна заявив телеканалу TVN24, що МЗС має намір викликати посла Росії в Польщі та вручити йому ноту протесту.

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Російська ракета у повітряному просторі Польщі

Раніше у неділю Оперативне командування Збройних сил Польщі вже повідомило, що о 4:23 російська ракета увійшла у повітряний простір країни поблизу села Осердів у Люблінському воєводстві і перебувала над польською територією 39 секунд. Також там додали, що "були запущені всі необхідні процедури" для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема "активізована авіація Польщі і союзників".

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції заявив, що російська ракета була б збита, якби були якісь ознаки того, що вона прямувала до цілі в Польщі. За його словами, польська влада стежила за нападом на Україну та підтримувала контакти з українськими колегами. У рамках стратегічної відповіді були задіяні польські та натовські літаки F-16.

"Оскільки минулої ночі ракетний обстріл України був одним із найінтенсивніших з початку російської агресії, всі стратегічні процедури були запущені вчасно, а об'єкт спостерігався доти, доки він не покинув повітряний простір Польщі", - цитує міністра агенція AP.

За його словами, ракета проникла в польський повітряний простір приблизно на кілометр або два.