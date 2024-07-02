Шольц у Варшаві: ФРН і Польща прагнуть посилити оборону

Берлін і Варшава поглиблюватимуть співпрацю на міжурядовому рівні для надання військової допомоги Україні.

Німеччина і Польща домовилися спільно працювати над посиленням оборонної співпраці для стримування російської загрози в регіоні, включаючи посилення присутності НАТО на східному фланзі і координацію допомоги Україні. Відповідний спільний план дій прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) представили у вівторок, 2 липня, у Варшаві.

"Ми намагатимемося забезпечити трансатлантичну політичну єдність і оптимальну військову присутність північноамериканських союзників в Європі, в тому числі на східному фланзі", - йдеться в плані, який цитує агентство Reuters.

Обидві країни також заявили, що поглиблюватимуть співпрацю на міжурядовому рівні для надання військової допомоги Україні, зокрема, щодо ремонту та обслуговування німецьких танків Leopard 2.

Польща також розглядає можливість участі в ініціативі Берліна "Європейський небесний щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), йдеться в плані. Проєкт покликаний зміцнити "захисну парасольку" НАТО і створити максимально скоординовану систему ППО малої, середньої та великої дальності, щоб мати змогу захищатися від будь-яких загроз з повітря.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц перебуває з візитом у Варшаві, в рамках якого він зустрічається з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і бере участь у міжурядових консультаціях між урядами двох країн, першій такій зустрічі з 2018 року.