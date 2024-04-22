Безугла передумала виходити з фракції "Слуга народу"

Мар'яна Безугла каже, що її "одну не відпускають" з президентської фракції Верховної Ради і "просять не хитати і так складну ситуацію". Нардепка вирішила лишитись, щоб "не підводити у важкі часи" Володимира Зеленського.

Депутатка Верховної Ради України Мар'яна Безугла заявила в понеділок, 22 квітня, що вирішила залишитись у пропрезидентській фракції "Слуга народу". Вона мотивувала тим, що не хоче "підводити у важкі часи" президента Володимира Зеленського.

"Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію. Не все, далеко не все, подобається, але спробую покращити, що в моїх силах", - написала народна депутатка у Facebook.

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Безугла вийшла з партії "Слуга народу"

Восени представники різних партій Ради вимагали звільнення Безуглої через її словесні напади на Валерія Залужного, який тоді ще був головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ).

На початку року оборонний комітет рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці його голови. Втім, на голосування питання не винесли досі.

У середині січня Безугла написала заяви на вихід з партії та фракції "Слуга народу", звинувативши ті в "слабкості". В лютому Безуглу виключили з партії. Зараз вона запевняє, що повертатися до її складу не буде.

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