Безугла написала заяву на вихід зі "Слуги народу"

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що не потребує "слабкої фракції та партії" під час війни, яка "встромляє ніж у спину", але президента Володимира Зеленського продовжить підтримувати.

Депутатка Верховної Ради України Мар'яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу". Про це вона повідомила в ніч на четвер, 11 січня, в соціальній мережі Facebook.

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - написала вона.

Безугла додала, що "за нинішніх обставин" не потребує посади заступниці голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Безуглу намагаються відкликати з оборонного комітету

У листопаді 2023 року різні партії ініціювали звільнення Безуглої з комітету через її публічну критику Валерія Залужного - головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

5 січня сам комітет, який очолює "слуга народу" Олександр Завітневич, рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці, але лишити членом комітету.

10 січня низка народних депутатів з різних фракцій вимагала винести на голосування відповідний проєкт постанови, але спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково закрив засідання. Згодом він пояснив, що включення цього питання в порядок денний спершу має підтримати погоджувальна рада.