  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

Безугла написала заяву на вихід зі "Слуги народу"

Анастасія Шепелева
11 січня 2024 р.

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що не потребує "слабкої фракції та партії" під час війни, яка "встромляє ніж у спину", але президента Володимира Зеленського продовжить підтримувати.

https://p.dw.com/p/4b6Rt
Верховна Рада України
Верховна РадаФото: TASS/IMAGO

Депутатка Верховної Ради України Мар'яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу". Про це вона повідомила в ніч на четвер, 11 січня, в соціальній мережі Facebook.

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - написала вона.

Безугла додала, що "за нинішніх обставин" не потребує посади заступниці голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Безуглу намагаються відкликати з оборонного комітету

У листопаді 2023 року різні партії ініціювали звільнення Безуглої з комітету через її публічну критику Валерія Залужного - головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

5 січня сам комітет, який очолює "слуга народу" Олександр Завітневич, рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці, але лишити членом комітету.

10 січня низка народних депутатів з різних фракцій вимагала винести на голосування відповідний проєкт постанови, але спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково закрив засідання. Згодом він пояснив, що включення цього питання в порядок денний спершу має підтримати погоджувальна рада.

Колонка Залужного: експерти про загрозу позиційної війни