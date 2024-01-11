Безугла написала заяву на вихід зі "Слуги народу"11 січня 2024 р.
Депутатка Верховної Ради України Мар'яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу". Про це вона повідомила в ніч на четвер, 11 січня, в соціальній мережі Facebook.
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - написала вона.
Безугла додала, що "за нинішніх обставин" не потребує посади заступниці голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Безуглу намагаються відкликати з оборонного комітету
У листопаді 2023 року різні партії ініціювали звільнення Безуглої з комітету через її публічну критику Валерія Залужного - головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).
5 січня сам комітет, який очолює "слуга народу" Олександр Завітневич, рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці, але лишити членом комітету.
10 січня низка народних депутатів з різних фракцій вимагала винести на голосування відповідний проєкт постанови, але спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково закрив засідання. Згодом він пояснив, що включення цього питання в порядок денний спершу має підтримати погоджувальна рада.