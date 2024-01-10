Через Безуглу: трибуну ВР блокували, спікер закрив засідання

На засіданні Верховної Ради України в середу, 10 січня, низка народних депутатів вимагала винести на розгляд проєкт постанови про звільнення депутатки з фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідний проєкт у Раді зареєстрували 6 січня члени цього комітету, однак до порядку денного сьогоднішнього засідання він включений не був.

Як розповів у Telegram нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос"), це питання на засіданні спершу вимагали поставити на голосування Ігор Кривошеєв ("Слуга народу"), Ірина Геращенко та Артур Герасимов ("Європейська солідарність"), Володимир Кабаченко ("Батьківщина"), Олександра Устінова ("Голос") і Дмитро Разумков (позафракційний). За його словами, проти виступив голова "Слуги народу" Давид Арахамія.

Згодом пропозицію повторив сам Железняк, але теж безрезультатно. Після цього низка депутатів заблокувала трибуну, чим паралізувала роботу парламенту.

Голова Ради Руслан Стефанчук вирішив закрити засідання. Железняк зауважив, що в порядку денному залишалася "купа важливих питань".

Нардеп з "Євросолідарності" Олексій Гончаренко розповів у Telegram, що перше в 2024 році засідання Ради тривало дві з половиною години та "закінчилось достроково".

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Після критики Залужного: комітет рекомендує відкликати Безуглу

У листопаді 2023 року звільнення Безуглої з комітету ініціювали в різних партіях - через її публічну критику головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного.

5 січня комітет рекомендував парламенту відкликати її з посади заступниці голови "внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків". Для цього Рада має схвалити постанову 226 голосами. У разі звільнення з посади заступниці Безугла залишиться членом комітету, якщо парламентарі не ухвалить іншого рішення.

У лютому 2023-го в комітеті вже ініціювали виключення Безуглої через інший скандал - з Головним управлінням розвідки міністерства оборони, але тоді до голосування так і не дійшло.

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