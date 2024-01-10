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Рада розгляне посилення мобілізації 11 січня

Анастасія Шепелева
10 січня 2024 р.

Розгляд законопроєкту щодо мобілізації розпочнеться вже 11 січня. Але це не означає, що його ухвалять одразу.

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Верховна Рада
Український парламентФото: TASS/IMAGO

Верховна Рада України розпочне розгляд законопроєкту щодо посилення мобілізації в першому читанні 11 січня.

Про це оголосив голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на засіданні в середу, 10 січня, повідомляють у Telegram народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність)".

Железняк зазначив, що урядовий законопроєкт розглядатимуть з пропозиціями парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а Гончаренко - що документ ще доопрацюють до другого читання.

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Документ зазнає суттєвих змін

Напередодні голова оборонного Олександр Завітневич ("Слуга народу") запевнив, що законопроєкт про мобілізацію зазнає суттєвих змін під час розгляду в парламенті. За його словами, основним завданням комітету був пошук балансу між конституційними правами громадян та запропонованими в законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації.

Його заступник Єгор Чернєв ("Слуга народу") запевнив, що фінальний текст закону не міститиме жодних антиконституційних норм

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