У Раді анонсують суттєві зміни до проєкту про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію, внесений урядом у Києві, має низку суперечливих положень, тож зазнає суттєвих змін під час розгляду, зазначив голова комітету ВР з нацбезпеки.

Запропонований Кабінетом міністрів України законопроєкт про зміни до мобілізаційних заходів зазнає суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна", оприлюдненому у вівторок, 9 січня, заявив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

За його словами, від початку обговорення документа на засіданнях комітету були "гарячі", деколи емоційні дискусії. Значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути, зазначив він.

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Пошук балансу між правами та потребами в мобілізації

"В першу чергу, це (дискусії. - Ред.) стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Прогнозую, що окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті", - наголосив Завітневич. Він додав, що фінальне рішення щодо документа профільний комітет планує ухвалити 9 січня.

Напередодні заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону розповів, що у комітету є три варіанти дій щодо запропонованого уряду документу про зміну мобілізаційних заходів.

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Документ можуть повернути міноборони

Серед них - пропозиція парламентарям розглянути документ в першому читанні, але з рекомендаціями комітету, які будуть в основі документа, доопрацювання законопроєкту у комітеті та подальше винесення на розгляд нардепів, а також повернення документу міністерству оборони для доопрацювання.

Одним зі спірних питань Чернєв назвав стратегію дій щодо українських чоловіків призовного віку за кордоном. За його словами, за цей аспект має міністерство закордонних справ, позиція якого наразі очікується. Також неоднозначним моментом є пропозиція майнових обмежень ухилянтів. У цьому комітет чекає на обґрунтування з боку міністерства економіки щодо можливих наслідків рішення - чи не підуть люди "в тінь" і чи не призведе це до більш серйозних проблем в економіці.

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Жодних лотерей у призові та майнового цензу

Водночас Чернєв наголосив, що законопроєкт не буде містити жодних антиконституційних норм, а також положення про мобілізацію жінок. "Я точно можу сказати, що не буде будь-якої лотереї (щодо призову. - Ред.), про яку говорили деякі політики у своїх соціальних мережах. Не буде точно мобілізації жінок. Не буде майнового цензу", - запевнив заступник глави комітету.

За його даними, фінальне рішення комітету очікується 9-10 січня, а фінальний варіант документу буде оприлюднений лише після другого читання документа на пленарному засіданні Верховної Ради.

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Чотири альтернативних законопроєкти

Зранку 9 січня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що наразі на розгляд парламенту внесено п'ять версій законопроєкту про мобілізацію, включно з урядовим.

"Сьогодні строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно з регламентом, з сьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум, на комітеті", - написав він у Telegram, додавши, що наразі триває закрите обговорення спікера Ради з фракціями по документу, а о 10 ранку мало початися засідання профільного комітету, на якому мають ухвалити рішення.