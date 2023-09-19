Байден: Ніхто не буде в безпеці, якщо РФ розділить Україну

Президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН закликав світових лідерів продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти РФ. Він запевнив: Вашингтон і його союзники залишаться на боці Києва.

На засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 19 вересня, президент США Джо Байден закликав світових лідерів продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російського вторгнення.

"Росія вірить, що світ втомиться і дозволить її звірствам в Україні лишитися без наслідків (…) Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде забезпечено незалежність будь-якої нації? Я з усією повагою припустив би, що відповідь - ні"- наголосив президент США, цитує Reuters.

Він також нагадав, що вторгнення Росії в Україну та окупація її територій порушили Статут ООН, основним принципом якого є повага до суверенітету та територіальної цілісності. Байден запевнив: США разом із союзниками продовжать підтримувати українців, "які захищають суверенітет і свободу".

"Як і всі країни світу, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася. Жодна країна не прагне закінчення цієї війни більше, ніж Україна. Ми рішуче підтримуємо Україну в її зусиллях щодо досягнення дипломатичного рішення, яке забезпечить справедливий і міцний мир. Тільки Росія, тільки Росія відповідальна за цю війну", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що найближчими днями, поки президент України перебуває в США, Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Києву, зауважує Reuters. Також на розгляді Конгресу США перебуває запит про додаткове виділення мільярдів доларів на безпекову допомогу до кінця року.

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США підтримують реформування Радбезу ООН

Під час промови Джо Байден також закликав реформувати Раду Безпеки ООН, включивши до неї більше постійних і непостійних членів. Він зауважив, що поточний принцип роботи Радбезу "занадто часто заважає прогресу та блокує консенсус у Раді", пише dpa.

Президент США також вважає за необхідне надати економічно слабшим країнам більшої ваги в міжнародних інституціях і провести реформи не лише в Радбезі ООН, а й Світовому банку, Міжнародному валютному фонді та Світовій організації торгівлі, щоб зробити ці організації більш оперативними і ефективними. "Нам потрібно більше голосів і більше перспектив за столом", - зазначив він.

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Байден: США не прагнуть конфлікту з Китаєм

Окремо Байден зупинився на питанні відносин Вашингтону з Пекіном. "Коли йдеться про Китай, я хочу бути чітким і послідовним. Ми прагнемо відповідально спрямовувати конкуренцію між нашими країнами, щоб вона не переросла в конфлікт", - зазначив він.

Президент США наголосив, що його країна протидіятиме "агресії та залякуванню", зокрема в питаннях свободи судноплавства та потенційно нечесної торгівлі. "Але ми також готові співпрацювати з Китаєм у питаннях, прогрес у яких залежить від наших спільних зусиль", зазначив він.

В контексті економічної співпраці Байден зауважив, що США не намагаються "закритися" від КНР, але прагнуть "зниження ризиків".

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