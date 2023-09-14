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Байден призначив спецпредставницю США з відновлення України

Степан Смишляєв
14 вересня 2023 р.

Пенні Пріцкер працюватиме з українським уряду над реформами, необхідними для залучення іноземних інвестицій. Родина Пріцкер походить з Київщини, її пращури емігрували до США понад 100 років тому.

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Пенні Пріцкер
Пенні Пріцкер стала першою спецпредставницею США з питань економічного відновлення України.Фото: Reuters/V. Ogirenko

Президент США Джо Байден призначив у четвер, 14 вересня, колишню міністерку торгівлі Пенні Пріцкер спеціальною представницею з питань економічного відновлення України.

"Як досвідчена державна службовиця, колишня міністерка торгівлі та новаторська лідерка у своїй галузі, з глибокими родинними зв'язками з Україною, спецпредставниця Пріцкер привносить на цю вкрай важливу посаду десятиліття досвіду та знань", - зазначається на сайті Білого дому.

Пріцкер допомагатиме з реформами

За словами Байдена, Пріцкер у координації з українським урядом, Великою сімкою (G7), Європейським Союзом й іншими партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором "спрямовуватиме зусилля США на допомогу у відновленні української економіки".

"Спецпредставниця допомагатиме українському уряду здійснювати реформи, необхідні для зміцнення української економіки, а також працюватиме з Україною, щоб подбати про те, аби починаючи відбудову, Україна ставала міцнішою", - наголосив Байден.

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен додав, що "Пріцкер керуватиме зусиллями з формування пріоритетів донорів через міжвідомчу координаційну платформу, щоб узгоджувати їх з потребами України та стимулювати міжнародних партнерів до збільшення їхньої підтримки".

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Українське коріння Пріцкер

64-річна Пріцкер обіймала посаду міністерки торгівлі США у 2013-2017 роках. Вона також відома як підприємниця, громадська діячка і філантропка. У 2021 році Forbes оцінював її статки у 3,2 мільярда доларів. Родині Пріцкер, зокрема, належить велика міжнародна мережа готелів Hyatt.

Її пращур Яків Пріцкер походив із села Великі Пріцьки на Київщині. Як повідомляє Державний департамент США, понад 100 років тому родина Пріцкер володіла там зерносховищем, до того, як емігрувала в Сполучені Штати.

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